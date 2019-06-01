ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тоттенхем - Ліверпуль: анонс матчу

Новини » Спорт    01.06.2019 - 12:01
Тоттенхем - Ліверпуль: анонс матчу
Фото: "Тоттенхем" - "Ліверпуль" у фіналі ЛЧ (twitter.com/ChampionsLeague)

Готуємося до фінального двобою Ліги чемпіонів

Фінальний матч Ліги чемпіонів сезону 2018/19 відбудеться в Мадриді між "Тоттенхемом" і "Ліверпулем". Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вірять в успіх підопічних Юргена Клоппа. УЄФА призначив на поєдинок словенську бригаду арбітрів.

1 червня 22:00
Мадрид, стадіон "Ванда Метрополітано"

 

За титул переможця Ліги чемпіонів УЄФА-2018/19 в Мадриді битимуться англійські "Ліверпуль" і "Тоттенхем". "Червоні" у вирішальному матчі минулого року поступилися "Реалу", а цього разу зіграють проти дебютанта фіналу.

Обидві команди запам'яталися ефектними камбеками в 1/2 фіналу, відігравши відставання в три голи. "Ліверпуль" на "Енфілді" розгромив "Барселону" 4:0, здобувши перемогу з загальним рахунком 4:3, а "Тоттенхем" взяв в Амстердамі верх над "Аяксом" 3:2 і вийшов у фінал за правилом виїзного голу.

У поточному сезоні команди двічі перетиналися в рамках чемпіонату Англії. Обидва поєдинки завершилися мінімальною перемогою "мерсисайдців" з рахунком 2:1. Востаннє "Тоттенхем" перемагав "Ліверпуль" у 2017 році.

За всю історію суперники провели між собою 170 матчів. Перевага на боці "червоних", які здобули перемогу 79 разів, 43 гри закінчилися внічию і 48 разів сильніше виявлялася команда з Лондона.

"Ліверпуль" побореться за свій шостий Кубок чемпіонів і другий в епоху Ліги чемпіонів (1977, 1978, 1981, 1984, 2005). "Тоттенхем" перш в фіналах турніру не виступав, а єдиний попередній раз в півфіналі був представлений ще в сезоні 1961/62. Кращим результатом команди в Лізі чемпіонів до поточного розіграшу був вихід в 1/4 фіналу в сезоні 2010/11.

Поразка "Арсеналу" полегшило "Динамо" шлях до групи Ліги чемпіонів "Ліверпуль" незадоволений розподілом квитків на фінал Ліги чемпіонів
Новини України ЛиверпульТоттенхэмфиналФінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся