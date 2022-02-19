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"Тоттенхэм" благодаря голу Кейна в добавленное время победил "Манчестер Сити"

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Манчестер, Суббота 19 февраля 2022 21:31
"Тоттенхэм" благодаря голу Кейна в добавленное время победил "Манчестер Сити" Фото: игроки "Тоттенхэма" празднуют гол (twitter.com/premierleague)
Автор: Андрей Вырва

В матче 26-го тура английской Премьер-лиги встречались "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм". Перед началом матча хозяева поля занимали первое место в чемпионате, а "шпоры" находились на восьмой позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча на Setanta Sports.

Манчестер Сити – Тоттенхэм 2:3

Голы: Гюндоган (33), Марез (90+2, с пенальти) – Кулушевски (4), Кейн (59, 90+5)

"Тоттенхэм" открыл счет уже на 4-й минуте. Сон Хин Мин получил передачу от Гарри Кейна, вошел в штрафную и отдал передачу на Деяна Кулушевски, которому оставалось попасть в пустые ворота.

У хозяев поля мог сравнивать счет Жуан Канселу, но он не попал в ворота. На 21-й минуте Илкай Гюндоган пробил в стойку ворот, а в следующей атаке Канселу чуть не попал в "девятку" ворот "шпор".

На 33-й минуте Рахим Стерлинг выполнил подачу в штрафную лондонцев, Уго Льорис неуверенно сыграл на выходе и отбил мяч прямо на ногу Илкая Гюндогана, который расстрелял ворота и сравнял счет.

Больше в первом тайме команды не создали опасных моментов и ушли на перерыв при ничейном счете.

В начале второй половины игры команды обменивались моментами, но без особой опасности. А на 59-й минуте "Тоттенхэм" снова вышел вперед. Сон подал с левого фланга, а Гарри Кейн оказался с мячом прямо перед голкипером "Сити" и пробил в верхний угол ворот.

Вскоре Кейн, а затем Гюндоган могли делать дубли, но счет на табло не изменился. На 73-й минуте Кейн снова забил, но арбитр после просмотра ВАР зафиксировал положение вне игры у Кулушевски.

Хозяева поляне могли создать ничего опасного у ворот "шпор", но на 89-й минуте защитник лондонского клуба Кристиан Ромеро сыграл рукой в собственной штрафной площадке. Рияд Марез уверенно реализовал 11-метровый удар.

Но игроки "Тоттенгема" побежали в атаку и вырвали победу. Деян Кулушевски выполнил подачу с правого фланга, а Гарри Кейн точно пробил головой в угол ворот и принес победу своему клубу.

"Манчестер Сити" продолжает лидировать в АПЛ, имея преимущество над "Ливерпулем" у шесть очков. В то же время "Тоттенхэм" благодаря победе поднялся на седьмую позицию.

Напомним, что подвели итоги дня 19 февраля на Олимпиаде.

Добавим, что можно посмотреть когда и кто из украинцев соревнуется 20 февраля.

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