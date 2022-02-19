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"Тоттенгем" завдяки голу Кейна в додатковий час переміг "Манчестер Сіті"

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Манчестер, Субота 19 лютого 2022 21:31
"Тоттенгем" завдяки голу Кейна в додатковий час переміг "Манчестер Сіті" Фото: гравці "Тоттенгему" святкують гол (twitter.com/premierleague)
Автор: Андрій Вирва

В матчі 26-го туру англійської Прем’єр-ліги зустрічались "Манчестер Сіті" та "Тоттенгем". Перед початком матчу господарі поля займали перше місце в чемпіонаті, а "шпори" перебували на восьмій позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу на Setanta Sports.

Манчестер Сіті – Тоттенгем 2:3

Голи: Гюндоган (33), Марез (90+2, з пенальті) – Кулушевскі (4), Кейн (59, 90+5)

"Тоттенгем" відкрив рахунок вже на 4-й хвилині. Сон Хин Мін отримав передачу відХаррі Кейна, увійшов у штрафний майданчик та віддав передачу на Деяна Кулушевскі, якому залишалося влучити в пусті ворота.

У господарів поля міг зрівнювати рахунок Жуан Канселу, але він не влучив у ворота. На 21-й хвилині Ілкай Гюндоган пробив у стійку воріт, а в наступній атаці Канселу трохи не влучив у "дев’ятку" воріт "шпорів".

На 33-й хвилині Рахім Стерлінг виконав подачу в штрафний майданчик лондонців, Уго Льоріс невпевнено зіграв на виході та відбив м’яч прямо на ногу Ілкая Гюндогана, який розстріляв ворота та зрівняв рахунок.

Більше в першому таймі команди не створили небезпечних моментів та пішли на перерву за нічийного рахунку.

На початку другої половини гри команди обмінювались моментами, але без особливої небезпеки. А на 59-й хвилині "Тоттенгем" знову вийшов уперед. Сон подав з лівого флангу, а Харрі Кейн опинився з м’ячем прямо перед голкіпером "Сіті" та потужно пробив у верхній кут воріт.

Невдовзі Кейн, а потім Гюндоган могли робити дублі, але рахунок на табло не змінився. На 73-й хвилині Кейн знову забив, але арбітр після перегляду ВАР зафіксував положення поза грою у Кулушевскі.

Господарі поля не могли створити нічого небезпечного біля воріт "шпорів", але на 89-й хвилині захисник лондонського клубу Крістіан Ромеро зіграв рукою у власному штрафному майданчику. Ріяд Марез впевнено реалізував 11-метровий удар.

Але гравці "Тоттенгему" побігли в атаку та вирвали перемогу. Деян Кулушевскі виконав подачу з правого флангу, а Харрі Кейн точно пробив головою в кут воріт і приніс перемогу своєму клубу.

"Манчестер Сіті" продовжує лідирувати в АПЛ, маючи перевагу над "Ліверпулем" в шість очок. Натомість "Тоттенгем" завдяки перемозі піднявся на сьому позицію.

Нагадаємо, що підвели підсумки дня 19 лютого на Олімпіаді.

Додамо, що можна переглянути коли і хто з українців змагається 20 лютого.

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