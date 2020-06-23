Тотальний карантин може спричинити катастрофічні наслідки, - Шмигаль

В Україні упродовж минулого тижня зростала кількість випадків COVID-19
Повернення до тотального карантину в Україні може спричинити катастрофічні наслідки. Тому країна буде використовувати модель адаптивного карантину.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Також прем'єр в інтерв'ю телеканалу "Перший Західний" зазначив, щоб не отримати таку хвилю, як в Італії та Іспанії, треба вживати заходи.
"Повний карантин він руйнує економіку і може спричинити більш тотальні наслідки", - заявив він.
Відзначимо, минулого тижня в Україні був встановлений ряд антирекордів по коронавірусу. У зв'язку з цим МОЗ заявив, що ініціюватиме посилення контролю карантину.
Нагадаємо, кількість активних хворих коронавірусом зросла на 386% в порівнянні з квітнем.
Крім того, сьогодні повідомили, що за вчора було виявлено понад 800 нових випадків COVID-19.
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Автор: Анастасия Рокитна