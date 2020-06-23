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Тотальний карантин може спричинити катастрофічні наслідки, - Шмигаль

Новини » Коронавірус     23.06.2020 - 13:24
Тотальний карантин може спричинити катастрофічні наслідки, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

В Україні упродовж минулого тижня зростала кількість випадків COVID-19

Повернення до тотального карантину в Україні може спричинити катастрофічні наслідки. Тому країна буде використовувати модель адаптивного карантину.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також прем'єр в інтерв'ю телеканалу "Перший Західний" зазначив, щоб не отримати таку хвилю, як в Італії та Іспанії, треба вживати заходи.

"Повний карантин він руйнує економіку і може спричинити більш тотальні наслідки", - заявив він.

Відзначимо, минулого тижня в Україні був встановлений ряд антирекордів по коронавірусу. У зв'язку з цим МОЗ заявив, що ініціюватиме посилення контролю карантину.

Нагадаємо, кількість активних хворих коронавірусом зросла на 386% в порівнянні з квітнем.

Крім того, сьогодні повідомили, що за вчора було виявлено понад 800 нових випадків COVID-19.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України карантинДенис Шмигаль
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