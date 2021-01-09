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Тотальный блэкаут: в Пакистане произошел масштабный сбой в электросети

Пакистан, Суббота 09 января 2021 22:38
Тотальный блэкаут: в Пакистане произошел масштабный сбой в электросети
Фото: свет лампы (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Пакистане произошло масштабное отключение электроэнергии. Вся страна оказалась без света.

Об этом сообщает телекомпания Dawn.

Причиной масштабного сбоя в электросети, по словам федерального министра энергетики Омара Аюба, является внезапное падение частоты в национальной системе распределения электроэнергии (NTDC). Частота внезапно упала с 50 до нуля.

Сейчас федеральные власти расследуют причину падения частоты в NTDC. Кроме того, сейчас пытаются запустить электростанцию Tarbela, чтобы восстановить электроснабжение в города страны.

В то же время федеральный министр информации Шибли Фараз заявил, что отключение электроэнергии произошло из-за "технической неисправности" в системе NTDC.

"Система восстанавливается", - отметил Фараз.

Напомним, прошлой осенью через мощный ураган в США без электроснабжения остались более 1 млн американцев. Обесточивание коснулось Луизианы, Оклахомы, Миссисипи и Алабамы.

Кроме того, в декабре в Ивано-Франковской области из-за непогоды были обесточены 6 населенных пунктов. Еще в более 20 населенных пунктах были проблемы с электроснабжением.

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Новости Украины В мире Пакистанэлектричествосбойобесточен

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