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Тотальный блэкаут: Ливан остался без света из-за сбоев на крупнейших электростанциях

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Ливане произошло масштабное отключение электроэнергии. Вся страна оказалась без света из-за перебоев в работе двух крупнейших ТЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный телеканал LBC.

По его данным, Ливан "погрузился в темноту" из-за остановки двух крупнейших ТЭС страны - в Дейр-Аммаре на севере и Захрани на юге. Электростанции прекратили работу из-за задержки поставок мазута из Объединенных Арабских Эмиратов.

В комментарии агентству Reuters один из ливанских чиновников заявил, перебои в электроснабжении могут продлиться несколько дней.

"Ливанская электросеть полностью перестала работать сегодня в полдень, и маловероятно, что она возобновит работу до следующего понедельника или в течение нескольких дней", - цитирует издание своего собеседника.

По его словам, государственная электроэнергетическая компания попытается использовать запасы мазута армии для временного обеспечения электростанций топливом, но этого не произойдет в ближайшее время.

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