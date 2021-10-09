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Тотальний блекаут: Ліван залишився без світла через збої на найбільших електростанціях

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Лівані сталося масштабне відключення електроенергії. Вся країна опинилася без світла через перебої в роботі двох найбільших ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий телеканал LBC.

За його даними, Ліван "занурився в темряву" через зупинку двох найбільших ТЕС країни - в Дейр-Аммарі на півночі і Захрані на півдні. Електростанції припинили роботу через затримку постачання мазуту з Об'єднаних Арабських Еміратів.

У коментарі агентству Reuters один з ліванських чиновників заявив, перебої в електропостачанні можуть тривати кілька днів.

"Ліванська електромережа повністю перестала працювати сьогодні опівдні, і малоймовірно, що вона відновить роботу до наступного понеділка або протягом декількох днів", - цитує видання свого співрозмовника.

За його словами, Державна електроенергетична компанія спробує використовувати запаси мазуту армії для тимчасового забезпечення електростанцій паливом, але цього не відбудеться найближчим часом.

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