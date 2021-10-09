Тотальное напряжение. Сегодня Украина сыграет ключевой матч в отборе на ЧМ с Финляндией

Сегодня, 9 октября, сборная Украины сыграет один из ключевых поединков в отборе на чемпионат мира-2022 в Финляндии против местной национальной сборной. После пяти сыгранных туров украинцы опережают финнов лишь по разнице голов, но имеют на игру больше.

К этому матчу исполняющий обязанности главного тренера "желто-синих" Александр Петраков подходит явно с сумасшедшим давлением на себе. За менее чем два месяца у руля Украины он успел попасть в один из самых громких скандалов за последнее время - все из-за конфликта с одним из лучших легионеров украинской команды Русланом Малиновским, которого на предстоящие поединки даже не вызвал в расположение сборной. Да и результаты команды не позволяют этот градус сбавить - три ничьи под руководством нового наставника ( с Казахстаном 2:2, Францией 1:1 и товарищеский матч с Чехией 1:1).

Если раньше Петраков в общении с прессой был максимально откровенным, за что часто получал от СМИ, мол, незачем столь подробно рассказывать о проблемах внутри коллектива, то накануне матча в Хельсинки коуч подошел в кардинально противоположном амплуа. Во время предматчевой пресс-конференции наставник украинцев не проронил и 40 слов, отвечая зачастую парой слов. А вопрос от иностранного журналиста о Малиновском и вовсе был снят пресс-атташе сборной Александром Гливинским. На вопрос о том, почему Петраков столь лаконичен в общении с прессой, он ответил, что "так будет всегда".

Напряжение чувствовалось запредельное. Оно и понятно - на кону стоит как выход сборной на ЧМ, так и сама дальнейшая работа Петракова у "руля" национальной команды.

Также немногословным был и игрок "желто-синих" Николай Шапаренко, максимумом от которого была весьма обобщенная фраза об ожидании от встречи с финнами: "Завтра будут играть две команды, которым нужна победа. Ожидаю много борьбы и все наверное".

Помимо Малиновского в составе сборной не будет также другого звездного украинского "легионера" - Александра Зинченко. У того повреждение из-за чего он не сможет помочь нашей сборной в ближайших матчах. Также из-за травмы нет в составе "желто-синих" и Виталия Буяльского.

Украина, хоть и идет на втором месте, которое позволит побороться за путевку на ЧМ через плей-офф, но вкуса побед еще не знает. Да и сыграла наша сборная на матч больше чем те же финны и боснийцы, с которым "желто-синим" предстоит еще сыграть оба матча под конец отбора. Финляндии же нужно будет провести матч с Францией. Но пока ситуация в нашей группе крайне запутана, ведь даже Казахстан теоретически может вклиниться за борьбу - у них 3 очка и последнее место.

Что касается финнов, то скандинавы готовятся к давлению со стороны украинцев.

"Украина обязательно будет играть на победу, ведь она не получила еще ни в нашей группе. С другой стороны, украинцы ни разу не проиграли. Во время матча их уровень давления на нас обязательно будет меняться. Мы уже видели такое. Одним из наших направлений развития игры является то, как с помощью прессинга мы можем справиться с сильными соперниками", - отметил накануне матча коуч Финляндии Маркку Канерва.

Между собой Украина и Финляндия до этого встречались трижды. Дважды украинцы праздновали победы в отбора на чемпионат Европы-2018 1:0 и 2:1, а также раз сыграли вничью в нынешней отборочной кампании в Киеве на НСК "Олимпийский" 1:1.

Заявка Украины на матч с Финляндией

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо"), Дмитрий Ризнык ("Ворскла").

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер"), Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все - "Динамо"), Эдуард Соболь ("Брюгге").

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все - "Динамо"), Тарас Степаненко ("Шахтер"), Сергей Булеца ("Заря"), Александр Пихальонок ("Днепр-1"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Александр Зубков ("Ференцварош"), Игорь Харатин ("Легия").

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика"), Артем Довбик ("Днепр-1"), Даниил Сикан ("Шахтер").

Поединок состоится в 19:00 по Киеву в Хельсинки. Транслироваться матч будет на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".