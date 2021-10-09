Тотальне напруження. Сьогодні Україна зіграє ключовий матч у відборі на ЧС з Фінляндією

Сьогодні, 9 жовтня, збірна України зіграє один з ключових поєдинків у відборі на Чемпіонат світу-2022 у Фінляндії проти місцевої національної збірної. Після п'яти зіграних турів українці випереджають фінів лише за різницею голів, але мають на гру більше.

До цього матчу виконуючий обов'язки головного тренера "жовто-синіх" Олександр Петраков підходить явно з божевільним тиском на собі. За менш ніж два місяці біля керма України він встиг потрапити в один з найгучніших скандалів за останній час-все через конфлікт з одним з кращих легіонерів української команди Русланом Малиновським, якого на майбутні поєдинки навіть не викликав у розташування збірної. Та й результати команди не дозволяють цей градус зменшити-три нічиї під керівництвом нового наставника (з Казахстаном 2:2, Францією 1:1 і товариський матч з Чехією 1:1).

Якщо раніше Петраков в спілкуванні з пресою був максимально відвертим, за що часто отримував від ЗМІ, мовляв, нема чого настільки детально розповідати про проблеми всередині колективу, то напередодні матчу в Гельсінкі коуч підійшов в кардинально протилежному амплуа. Під час передматчевої прес-конференції наставник українців не зронив і 40 слів, відповідаючи найчастіше парою слів. А питання від іноземного журналіста про Малиновському і зовсім було знято прес-аташе збірної Олександром Гливинским. На питання про те, чому Петраков настільки лаконічний у спілкуванні з пресою, він відповів, що "так буде завжди".

Напруга відчувалася позамежне. Воно й зрозуміло - на кону стоїть як вихід збірної на ЧС, так і сама подальша робота Петракова біля "керма" національної команди.

Також небагатослівним був і гравець "жовто-синіх" Микола Шапаренко, максимумом від якого була вельми узагальнена фраза про очікування від зустрічі з фінами:" Завтра гратимуть дві команди, яким потрібна перемога. Очікую багато боротьби і все напевно".

Крім Малиновського у складі збірної не буде також іншого зіркового українського "легіонера" - Олександра Зінченка. У того пошкодження через що він не зможе допомогти нашій збірній в найближчих матчах. Також через травму немає у складі "жовто-синіх" і Віталія Буяльського.

Україна, хоч і йде на другому місці, яке дозволить поборотися за путівку на ЧС через плей-офф, але смаку перемог ще не знає. Та й зіграла наша збірна на матч більше ніж ті ж фіни і боснійці, з яким "жовто-синім" належить ще зіграти обидва матчі під кінець відбору. Фінляндії ж потрібно буде провести матч з Францією. Але поки ситуація в нашій групі вкрай заплутана, адже навіть Казахстан теоретично може вклинитися за боротьбу - у них 3 очки і останнє місце.

Що стосується фінів, то скандинави готуються до тиску з боку українців.

"Україна обов'язково гратиме на перемогу, адже вона не отримала ще ні в нашій групі. З іншого боку, українці жодного разу не програли. Під час матчу їх рівень тиску на нас обов'язково буде змінюватися. Ми вже бачили таке. Одним з наших напрямків розвитку гри є те, як за допомогою пресингу ми можемо впоратися з сильними суперниками", - зазначив напередодні матчу коуч Фінляндії Маркку Канерва.

Між собою Україна і Фінляндія до цього зустрічалися тричі. Двічі українці святкували перемоги в відбору на Чемпіонат Європи - 2018 1:0 і 2:1, а також раз зіграли внічию в нинішній відбірковій кампанії в Києві на НСК "Олімпійський" 1:1.

Заявка України на матч з Фінляндією

Воротар: Андрій Пятов ("Шахтар"), Георгій Бущан ("Динамо"), Дмитро Різник ("Ворскла").

Захисник: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі - "Шахтар"), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Артем Шабанов (всі - "Динамо"), Едуард Соболь ("Брюгге").

Півзахисник: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (всі - "Динамо"), Тарас Степаненко ("Шахтар"), Сергій Булеца ("Зоря"), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1"), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем"), Олександр Зубков ("Ференцварош"), Ігор Харатін ("Легія").

Нападник: Роман Яремчук ("Бенфіка"), Артем Довбик ("Дніпро-1"), Данило Сікан ("Шахтар").

Поєдинок відбудеться о 19: 00 за Києвом у Гельсінкі. Транслюватиметься матч на телеканалах" Україна "та"Футбол 1".