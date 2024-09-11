Тотальний контроль? В Україні хочуть ввести відеонагляд та збирати дані про громадян

В Україні можуть запровадити відеомоніторинг, який стежитиме за громадянами і транспортними засобами, а також ідентифікуватиме їх. Такі нововведення передбачає законопроект № 11031, який минулого тижня уже включили у порядок денний ВР.
РБК-Україна розповідає все, що варто знати про законопроект № 11031.
Законопроект № 11031 "Про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки" передбачає становлення камер для постійного спостереження. За допомогою них здійснюватиметься ідентифікація громадян і транспортних засобів, а інформація про них передаватиметься у відповідні органи.
Це має допомогти правоохоронцям попередити та швидко реагувати на адміністративні й кримінальні правопорушення, підвищити рівень безпеки в країні. Також таке нововведення спростить процес пошуку злочинців і безвісти зниклих людей, оскільки поліція зможе ідентифікувати осіб за допомогою системи розпізнавання.
"Сьогодні на території України працює понад 60 000 камер відеоспостережень, усі вони об'єднані у понад 600 системах. Проект закону передбачає, що будуть єдині правила, єдині стандарти для адміністрування таких відеокамер. Зараз поки таких правил на законодавчому рівні нема", – заявив заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.
Також він наголосив, що обов'язково має бути збережена конфіденційність персональних даних українців. А кожен, хто отримає доступ до камер, нестиме відповідальність за розповсюдження даних із камер спостереження.
Зазначимо, що у пояснювальній записці до законопроекту вказано, що реалізація положень проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів України.
Власником і розпорядником системи відеомоніторингу стану публічної безпеки центрального рівня є держава в особі Міністерства внутрішніх справ України.
Згідно із текстом законопроекту № 11031, відеомоніторинг здійснюватиметься цілодобово та автоматично зі звукозаписом за:
У законопроекті вказано, що на вході в зону використання відеокамер на видному місці буде інформування громадян про спостереження. Також це інформування може бути скопійоване за допомогою звукового оголошення в місцях, де використовуються публічні оголошення.
Зазначимо, що ідентифікацію фізичних осіб планують здійснювати на основі біометричних даних: імені, дати і місця народження, статті, ідентифікаційного номера або паспортних даних, інформації про місце проживання, відцифрованого образу обличчя особи.
При ідентифікації транспорту братимуть до уваги: колір та марку авто, рік випуску та номерний знак, а також інформацію про особу, на яку зареєстрований транспортний засіб.
Важливо, що інформація про громадян та транспортні засоби зберігатиметься у базі не більше 15 років. Також самі ж громадяни зможуть перевірити дані про себе та за потреби вимагати оновити інформацію.
Даний законопроект обурив частину українців, які почали його порівнювати із досвідом Китаю, де за допомогою відеокамер стежать за громадянами. Також у багатьох виникає питання щодо безпечності програмного забезпечення такого відеомоніторингу.
Річ у тім, що раніше в Україні використовували тисячі систем відеоспостереження з російським програмним забезпеченням Trassir, яке досі не заборонене у нас.
Натомість в МВС стверджують, що ухвалення законопроекту дасть можливість чітко визначити перелік камер та програм безпечного відеомоніторингу та захисту персональних даних.
Додамо також, що законопроект № 11031 зареєстрували 20 лютого 2024 року. Його подав народний депутат В'ячеслав Медяник. 3 вересня його включили до порядку денного, а 6 вересня відбулася робоча зустріч представників Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, де представили алгоритм роботи під час відеомоніторингу.
Закон набере чинності наступного дня після його опублікування.
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Під час підготовки публікації використали матеріали: текст і пояснювальна записка до законопроекту № 11031, заява Леоніда Тимченка в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформація із програми "Схеми".
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