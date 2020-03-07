Все тоталитарные режимы заканчивают одинаково, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в Российский Федерации появится новый президент, потому что "все тоталитарные режимы заканчивают одинаково". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского изданию The Guardian.

По его словам, смена президента России рано или поздно произойдет.

"Конечно, там (в России - ред.) появится новый президент. Конечно, это произойдет. Какой это будет президент, я не знаю... Но мы видим, что все тоталитарные режимы заканчивают одинаково", - заявил украинский президент.

При этом на вопрос предрекает ли он кровавую революцию в России, Зеленский сказал, что он не хочет, чтобы люди умирали где-либо, однако "мы должны понимать, что если вы продолжите затягивать пружину, в какой-то момент она сломается".

Президент Украины также считает, что эра политического аутсайдера только начинается, и его модель кампании может преуспеть в другой стране.

"Я уверен, что это возможно, особенно когда люди устали, когда они бегают, как белки в колесе, и есть эти давние политики с большими финансовыми ресурсами. В этих местах, где люди ищут глоток свежего воздуха, это должно сработать", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что Россия неоднократно отказывалась идти на компромисс в вопросе Донбассе, ссылаясь на "Минск". При этом он добавил, что Украина хочет изменить очередность пунктов минских договоренностей относительно контроля над границей, ведь Россия регулярно перебрасывает через него на Донбасс войска и оружие.