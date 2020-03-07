Всі тоталітарні режими закінчують однаково, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що в Російський Федерації з'явиться новий президент, тому що "всі тоталітарні режими закінчують однаково". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського виданню The Guardian.

За його словами, зміна президента Росії рано чи пізно відбудеться.

"Звичайно, там (в Росії - ред.) з'явиться новий президент. Звичайно, це відбудеться. Який це буде президент, я не знаю... Але ми бачимо, що всі тоталітарні режими закінчують однаково", - заявив український президент.

При цьому на питання передрікає він криваву революцію в Росії, Зеленський сказав, що він не хоче, щоб люди вмирали де-небудь, однак "ми повинні розуміти, що якщо ви продовжите затягувати пружину, в якийсь момент вона зламається".

Президент України також вважає, що ера політичного аутсайдера тільки починається, і його модель кампанії може досягти успіху в іншій країні.

"Я впевнений, що це можливо, особливо коли люди втомилися, коли вони бігають, як муха в окропі, і є ці давні політики з великими фінансовими ресурсами. У цих місцях, де люди шукають ковток свіжого повітря, це повинно спрацювати", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що Росія неодноразово відмовлялася йти на компроміс в питанні Донбасі, посилаючись на "Мінськ". При цьому він додав, що Україна хоче змінити черговість пунктів мінських домовленостей щодо контролю над кордоном, адже Росія регулярно перекидає через нього на Донбас війська і зброю.