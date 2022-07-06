TotalEnergies заявила про вихід з нафтового проєкту Росії
Французька нафтогазова компанія TotalEnergies заявила про вихід із російського нафтового проєкту Харьяга через санкції проти Росії. Погодилась передати свою частку в родовищі державній компанії "Зарубежнефть".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
TotalEnergies планує передати "Зарубежнефть" 20% частку, яка залишилась у Харьягінському нафтовому родовищі.
Це, зі свого боку, стало першим великим виходом компанії зі складу акціонерів у Росії після введення санкцій.
"Ця угода підлягає схваленню російською владою", - заявив представник компанії.
Згідно з угодою, TotalEnergies щомісяця отримувала близько 100 тисяч тонн нафти на експорт.
Також зазначається, що французька нафтогазова компанія брала участь в проєкті протягом 20 років поряд із норвезькою Equinor, яка покинула його ще на початку року.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще в березні нафтогазовий гігант TotalEnergies заявив про призупинення діяльності в Росії через запровадження санкцій і повномасштабне вторгнення на територію України.
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