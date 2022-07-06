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TotalEnergies заявила про вихід з нафтового проєкту Росії

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Середа 06 липня 2022 18:29
TotalEnergies заявила про вихід з нафтового проєкту Росії Фото: TotalEnergies заявила про вихід з нафтового проєкту Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Французька нафтогазова компанія TotalEnergies заявила про вихід із російського нафтового проєкту Харьяга через санкції проти Росії. Погодилась передати свою частку в родовищі державній компанії "Зарубежнефть".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

TotalEnergies планує передати "Зарубежнефть" 20% частку, яка залишилась у Харьягінському нафтовому родовищі.

Це, зі свого боку, стало першим великим виходом компанії зі складу акціонерів у Росії після введення санкцій.

"Ця угода підлягає схваленню російською владою", - заявив представник компанії.

Згідно з угодою, TotalEnergies щомісяця отримувала близько 100 тисяч тонн нафти на експорт.

Також зазначається, що французька нафтогазова компанія брала участь в проєкті протягом 20 років поряд із норвезькою Equinor, яка покинула його ще на початку року.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще в березні нафтогазовий гігант TotalEnergies заявив про призупинення діяльності в Росії через запровадження санкцій і повномасштабне вторгнення на територію України.

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