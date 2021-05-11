Total и Kia продлевают успешное глобальное партнерство до 2026 года

Корпорация Kia и Total Lubrifiants подписали новое соглашение о сотрудничестве и продлили коллаборацию еще на пять лет, до марта 2026 года. Церемония подписания проводилась онлайн в штаб-квартире Kia в Сеуле, Южная Корея.

Соглашение о глобальном сотрудничестве, в частности, предусматривает, что Kia и дальше будет рекомендовать смазочные материалы Total в своей глобальной сети послепродажного обслуживания.

Это означает, что сети смогут оценить преимущества Total Quartz — высокоэффективных моторных масел, а также воспользоваться маркетинговой экспертизой Total Lubrifiants и достижениями Total в сфере решений для электроавтомобилей.

В основе коллаборации, которая началась в 2011 году, лежит общее видение двумя компаниями производительности, качества и инноваций. Благодаря разработке высококачественных продуктов и инновационных решений компании-партнеры расширили свое присутствие на мировом рынке и смогли предложить клиентам Kia индивидуальные услуги. Возобновление соглашения о сотрудничестве открывает новые возможности, особенно теперь, когда весь мир с нетерпением ждет технологических прорывов в области двигателей.

«Мы гордимся тем, что продолжаем сотрудничество, начавшееся 10 лет назад, — заявил Жан Паризо, вице-президент по автомобильной промышленности Total Lubrifiants. — Это партнерство, основанное на инновациях и технологиях, позволило нам создавать вместе с Kia персонифицированные продукты, отвечающие потребностям клиентов. Продлевая нашу коллаборацию, мы получаем возможность разрабатывать новые решения для электрических и гибридных двигателей, требования к которым ежедневно растут, а также расширять партнерство и открывать новые сферы сотрудничества, такие как мобильность и электрификация».

Пабло Мартинес, вице-президент, руководитель подразделения дизайна опыта собственного потребления в корпорации Kia, также поделился достижениями сотрудничества с партнером. «Последние 10 лет мы активно сотрудничали как с Total, так и с Kia и достигли значительного роста, а также высокого уровня удовлетворенности потребителей», — отметил он.

Новое соглашение — это уже третье по счету продление договора о партнерстве, но в этот раз компании сделали акцент на поиске решений, связанных с чистой энергией и уменьшением выбросов углерода.