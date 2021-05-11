Total і Kia продовжують успішне глобальне партнерство до 2026 року

Корпорація Kia та Total Lubrifiants підписали нову угоду про співпрацю та продовжили колаборацію ще на п'ять років, до березня 2026 року. Церемонія підписання проводилась онлайн у штаб-квартирі Kia в Сеулі, Південна Корея.

Угода про глобальну співпрацю, зокрема, передбачає, що Kia й надалі рекомендуватиме мастильні матеріали Total у своїй глобальній мережі післяпродажного обслуговування.

Це означає, що мережі зможуть оцінити переваги Total Quartz — високоефективних моторних олив, а також скористатися маркетинговою експертизою Total Lubrifiants і досягненнями Total у сфері рішень для електричних авто.

В основі колаборації, яка розпочалась у 2011 році, лежить спільне бачення двома компаніями продуктивності, якості та інновацій. Завдяки розробці високоякісних продуктів та інноваційних рішень компанії-партнери розширили свою присутність на світовому ринку та змогли запропонувати клієнтам Kia індивідуальні послуги. Поновлення угоди про співпрацю відкриває нові можливості, особливо тепер, коли весь світ із нетерпінням чекає технологічних проривів в галузі двигунів.

«Ми пишаємося тим, що продовжуємо співпрацю, яка розпочалася 10 років тому, — заявив Жан Паризо, віце-президент з автомобільної промисловості Total Lubrifiants. — Це партнерство, ґрунтоване на інноваціях і технологіях, дало нам змогу створювати разом із Kia персоніфіковані продукти, які відповідають потребам клієнтів. Подовжуючи нашу колаборацію, ми отримуємо можливість розробляти нові рішення для електричних і гібридних двигунів, вимоги до яких щодня зростають, а також розширювати партнерство й відкривати нові сфери співпраці, як-от мобільність та електрифікація».

Пабло Мартінес, віце-президент, керівник підрозділу дизайну досвіду власного споживання в корпорації Kia, також поділився досягненнями співпраці з партнером. «Останні 10 років ми активно співпрацювали як із Total, так і з Kia й досягли значного зростання, а також високого рівня задоволеності споживачів», — зауважив він.

Нова угода — це вже третє продовження партнерства, але цього разу компанії зробили акцент на пошуку рішень, пов'язаних із чистою енергією та зменшенням викидів вуглецю.