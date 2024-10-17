Торсіон, балка та інші: як обрати підвіску автомобіля

Чому водієві бажано знати про тип підвіски авто, яке він розглядає в якості покупки? Тому від цього залежить комфорт машини, характер її керованості, і врешті решт ціна ремонту. Нижче ми розглянемо основні типи підвіски. Але спочатку нагадаємо, що вона потрібна для того, щоб забезпечити хід кожного колеса вгору-вниз відносно кузова по заданій траєкторії.

Підвіска забезпечує колесам безперервний контакт з дорогою на нерівностях та в поворотах, коли кузов крениться вбік. І саме траєкторія переміщення коліс визначає комфорт та керованість автомобіля. Через це і створено кілька типів підвісок для сучасних авто.

Свічкова McPherson

Найпростіша з усіх незалежних конструкцій підвіска використовується на передній осі, але у спрощеному варіанті її застосовують і на "задку". У "Мак-Ферсоні" відносно мало деталей, але деякі з них дуже навантажені і тому швидко зношуються – при тому що коштують доволі дорого, наприклад, коли йдеться про амортизатор (так звана стойка). В експлуатації свічкова підвіска виходить більш жорсткою, особливо на нерівній дорозі. В наш час це найбільш поширений тип підвіски легкових авто.

Багатоважільна підвіска

На відміну від свічкової підвіски, в якої колесо тримає фактично один важіль, у цього типу кожне колесо утримується кількома важелями. Це забезпечує кожному колесу повну незалежність, також три-чотири важелі дають конструкторам можливість побудувати таку траєкторію переміщення колеса, яка найбільш вигідна з погляду комфорту та керованості.

Додатковий плюс у тому, що вібрації від роботи коліс по дорозі передаються на кузов не через пару сайлент-блоків, як у McPherson, а через шість-вісім. Що забезпечує комфортніший рух автомобіля. Відповідно до кількості деталей, ремонтувати таку ходову дорожче. Багатоважільна підвіска зустрічається і на передній осі, і на задній, але в будь-якому випадку вона є атрибутом або машини високого класу, або топової комплектації моделей середнього класу.

Напівзалежна підвіска (балка)

Це тип максимально простий і дешевий, але через те, що в своїх переміщенням колеса залишаються частково залежними одне від одного, балка використовується конструкторами тільки на задій осі легкових машин. Фактично тут маємо два поздовжні важелі (по одному на кожне колесо), з'єднаних поперечною балкою. Балка стримує колеса від переміщення у поперечному напрямку (ліворуч-праворуч), а щоб при цьому колесам не обмежувати їх у взаємних переміщеннях, її зробили пружною. Через свою простоту така підвіска недорога – по суті два важелі і балка, що робить доступнішим ремонт.

Торсіонна підвіска

Власне, це не стільки тип підвіски, скільки тип пружного елементу: замість звичної витої циліндричної пружини чи ресори використовується стрижень, який працює на скручування. І він таки впливає на конструкцію підвіски колеса, даючи змогу суттєво спростити її. Торсіон, на відміну від пружини, займає мало місця в кузові, а ще вважається, що він забезпечує ходовій особливу м’якість. Ремонт ходової такий тип підвіски не ускладнює, але застосування цього типу останнім часом зменшується – певно, через більшу складність виготовлення торсіонів та більше ціну.

Коротко

Якщо ви далека від техніки людина, ви можете обирати тип підвіски не напряму, а з протилежного боку – орієнтуючись на якості автомобіля. Насправді не так важко з’ясувати, наскільки м’яку чи наскільки драйверську підвіску має та чи інша модель, наскільки дорогий ремонт її ходової частини і як довго треба чекати запчастин. І вже виходячи з цього обирати авто, не вдаючись до кількості важелів біля його коліс. Проте, якщо ви експлуатуєте давно вже не нову машину, тип своєї ходової варто знати – хоча б для того, щоб під час ремонту та обслуговування несумлінні виконавці не нав’язали вам непотрібних робіт.