У Торонто померла ще одна жертва стрілянини

Новини Надзвичайні події 23.07.2018 - 15:01
Фото: місце стрілянини в Торонто (twitter.com/arabnews)
Фото: місце стрілянини в Торонто (twitter.com/arabnews)

Кількість загиблих у результаті стрілянини в Торонто збільшилася до 2

У Торонто померла ще одна жертва стрілянини. Про це повідомляє The Associated Press з посиланням на місцеву поліцію.

"На даний момент є дві жертви", - повідомляє прес-служба поліції в Twitter.

Нагадаємо, в Торонто відбулася стрілянина в районі проспекту Денфорт і Логан 22 липня 2018 о 22 годині за місцевим часом. Очевидці повідомляють, що чули близько 20 пострілів.

Раніше повідомлялося, що постраждали 14 осіб, із загальної кількості потерпілих загинула одна жінка. Також повідомлялося про критичний стан однієї з потерпілих.

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