Кількість загиблих у результаті стрілянини в Торонто збільшилася до 2

У Торонто померла ще одна жертва стрілянини. Про це повідомляє The Associated Press з посиланням на місцеву поліцію.

BREAKING: Toronto police say a second victim has died from a mass shooting in the city's Greektown neighborhood. — The Associated Press (@AP) 23 липня 2018 р.

"На даний момент є дві жертви", - повідомляє прес-служба поліції в Twitter.

Danforth shooting #GO1341286,

- at this time, we have two victims who have been pronounced ^js — Toronto Police (@TorontoPolice) 23 липня 2018 р.

Нагадаємо, в Торонто відбулася стрілянина в районі проспекту Денфорт і Логан 22 липня 2018 о 22 годині за місцевим часом. Очевидці повідомляють, що чули близько 20 пострілів.

Раніше повідомлялося, що постраждали 14 осіб, із загальної кількості потерпілих загинула одна жінка. Також повідомлялося про критичний стан однієї з потерпілих.