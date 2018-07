Кількість загиблих у результаті стрілянини в Торонто збільшилася до 2

У Торонто померла ще одна жертва стрілянини. Про це повідомляє The Associated Press з посиланням на місцеву поліцію.

BREAKING: Toronto police say a second victim has died from a mass shooting in the city's Greektown neighborhood.

"На даний момент є дві жертви", - повідомляє прес-служба поліції в Twitter.

Danforth shooting #GO1341286,

- at this time, we have two victims who have been pronounced ^js