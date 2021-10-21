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В Торонто невакцинированных полицейских будут отправлять в неоплачиваемый отпуск

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Торонто, Четверг 21 октября 2021 22:35
В Торонто невакцинированных полицейских будут отправлять в неоплачиваемый отпуск Фото: в Торонто невакцинированных полицейских будут отправлять в неоплачиваемый отпуск (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Полицейских Торонто будут отправлять в неоплачиваемый отпуск, если до конца ноября они не пройдут полный курс вакцинации против коронавируса. 90% правоохранителей получили хотя бы одну дозу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что 90% правоохранителей получили хотя бы первую дозу препарата. Среди них 94% прошли полный курс вакцинации.

В частности, Канадская радиовещательная корпорация, Больница для больных детей в Торонто и государственные службы страны ввели аналогичное правило для своих сотрудников.

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