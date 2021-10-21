В Торонто невакцинированных полицейских будут отправлять в неоплачиваемый отпуск
Фото: в Торонто невакцинированных полицейских будут отправлять в неоплачиваемый отпуск (Getty Images)
Полицейских Торонто будут отправлять в неоплачиваемый отпуск, если до конца ноября они не пройдут полный курс вакцинации против коронавируса. 90% правоохранителей получили хотя бы одну дозу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Отмечается, что 90% правоохранителей получили хотя бы первую дозу препарата. Среди них 94% прошли полный курс вакцинации.
В частности, Канадская радиовещательная корпорация, Больница для больных детей в Торонто и государственные службы страны ввели аналогичное правило для своих сотрудников.