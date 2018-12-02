В Торонто неизвестные устроили стрельбу, есть раненые

Фото: полиция Канады (facebook.com-RCMPQuebec)

В результате стрельбы ранена женщина

В Торонто (Канада) в результате стрельбы, которую устроили неизвестные, ранена женщина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

По данным полиции, пострадавшей около 20 лет, ее состояние стабильное, угрозы жизни нет. Стражи порядка не располагают информацией о стрелявших, пока никто из них не задержан. На данный момент полицейские осматривают два автомобиля на месте преступления, которые могут иметь отношение к инциденту.

Отметим, в этом году в Торонто отмечается рекордное за последние 27 лет число перестрелок и убийств. Только за первые 11 месяцев 2018 года в мегаполисе уже убиты более 90 человек, что больше, чем за весь 2017 год (63 человека).

Напомним, ранее сообщалось, что в Канаде предъявили обвинение мужчине, задержанному в связи со стрельбой в городе Фредериктон 10 августа, в результате которой погибли четыре человека.

Как писало РБК-Украина, в результате вооруженного нападения 10 августа в канадском городе Фредериктон погибли четыре человека, из них двое - полицейские.