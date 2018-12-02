У Торонто невідомі влаштували стрілянину, є поранені

Фото: поліція Канади (facebook.com-RCMPQuebec)

У результаті стрілянини поранено жінку

В Торонто (Канада) в результаті стрілянини, яку влаштували невідомі, поранена жінка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.

За даними поліції, постраждалій близько 20 років, її стан стабільний, загрози життю немає. Правоохоронці не мають інформації про стрілків, поки ніхто з них не затриманий. На даний момент поліцейські оглядають два автомобіля на місці злочину, які можуть мати відношення до інциденту.

Зазначимо, цього року в Торонто відзначається рекордна за останні 27 років кількість перестрілок і вбивств. Тільки за перші 11 місяців 2018 року у мегаполісі вже вбито понад 90 осіб, що більше, ніж за весь 2017 рік (63 особи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Канаді пред'явили звинувачення чоловікові, затриманому у зв'язку зі стріляниною у місті Фредеріктон 10 серпня, в результаті якої загинули чотири людини.

Як повідомляло РБК-Україна, в результаті збройного нападу 10 серпня в канадському місті Фредеріктон загинули чотири людини, з них двоє - поліцейські.