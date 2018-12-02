ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Торонто невідомі влаштували стрілянину, є поранені

Новини » Надзвичайні події    02.12.2018 - 23:02
У Торонто невідомі влаштували стрілянину, є поранені
Фото: поліція Канади (facebook.com-RCMPQuebec)

У результаті стрілянини поранено жінку

В Торонто (Канада) в результаті стрілянини, яку влаштували невідомі, поранена жінка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.

За даними поліції, постраждалій близько 20 років, її стан стабільний, загрози життю немає. Правоохоронці не мають інформації про стрілків, поки ніхто з них не затриманий. На даний момент поліцейські оглядають два автомобіля на місці злочину, які можуть мати відношення до інциденту.

Зазначимо, цього року в Торонто відзначається рекордна за останні 27 років кількість перестрілок і вбивств. Тільки за перші 11 місяців 2018 року у мегаполісі вже вбито понад 90 осіб, що більше, ніж за весь 2017 рік (63 особи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Канаді пред'явили звинувачення чоловікові, затриманому у зв'язку зі стріляниною у місті Фредеріктон 10 серпня, в результаті якої загинули чотири людини.

Як повідомляло РБК-Україна, в результаті збройного нападу 10 серпня в канадському місті Фредеріктон загинули чотири людини, з них двоє - поліцейські.

У центрі Києва сталася стрілянина, є постраждалий Канада ввела санкції проти 17 громадян Саудівської Аравії через вбивство Хашкаджі
Новини України КанадаторонтоСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся