Торнадо в Кентуккі: жителі можуть залишатися без тепла, води і світла тижнями

В результаті торнадо в Кентуккі (США) жителі можуть залишатися без тепла, води та електрики тижнями при низьких температурах. Про це заявили офіційні особи штату,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTV News .

За словами влади штату, підключення комунікацій поки залишається неможливим, оскільки їх увага зараз зосереджена на збитку і пошуку загиблих і постраждалих.

Влада Кентуккі заявила, що рівень руйнувань не дозволяє їм підрахувати збиток від штормів. Щонайменше 88 людей, у тому числі 74 в Кентуккі, були вбиті торнадо.

Торнадо зруйнувало будинок для людей похилого віку в Арканзасі, сильно пошкодила розподільний центр Amazon в Іллінойсі і поширила його смертельні наслідки на Теннессі і Міссурі.

У Кентуккі, коли тривали пошуки зниклих безвісти, зусилля були спрямовані на ремонт електромережі, укриття тих, чиї будинки були зруйновані, доставку питної води та інших предметів постачання.

У Мейфілді, одному з найбільш постраждалих міст, вижили зіткнулися з першими морозами.

"Наша інфраструктура сильно пошкоджена. У нас немає водопроводу. Наша водонапірна вежа зруйнована. Наша система управління стічними водами була втрачена, і в місті немає природного газу. Таким чином, нам нема на що покладатися", - сказала мер Мейфілда Кеті Стюарт.

Губернатор Ендрю Грем Бешир заявив, що підрахувати кількість загиблих в деяких районах неможливо.

"З такою кількістю пошкоджень і уламків може пройти тиждень або навіть більше, перш ніж ми зможемо остаточно підрахувати кількість загиблих", - сказав він.