Мы не торгуем людьми, землями и суверенитетом. Кулеба о переговорах с Россией

В эфире телемарафона Министр иностранных дел Украины высказался о позиции украинской делегации на переговорах.

"Президент поставил очень четкие директивы перед нашей делегацией. Мы не торгуем людьми, землями и суверенитетом", - заявил Кулеба.

Кроме того, Министр добавил, что у них есть аргументы, чтобы разговаривать с РФ.

"Здесь наша позиция железобетонная, подкреплена и международным правом, и ВСУ, и санкциями, и оружием, которое было передано нам, чтобы сдерживать агрессора", - сказал Кулеба.