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Ми не торгуємо людьми, землями і суверенітетом. Кулеба про переговори з Росією

Фото: Дмитро Кулеба (rbc.ua)
Автор: Артем Горовенко

Міністр закордонних справ України прокоментував переговори з Росією. Він заявив, українська делегація має свої аргументи для розмови з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон UAразом.

В ефірі телемарафону Міністр закордонних справ України висловився про позицію української делегації на переговорах.

"Президент поставив дуже чіткі директиви перед нашою делегацією. Ми не торгуємо людьми, землями і суверенітетом", - заявив Кулеба.

Крім того, Міністр додав, що у них є аргументи, щоб розмовляти з РФ.

"Тут наша позиція залізобетонна, підкріплена і міжнародним правом, і ЗСУ, і санкціями, і зброєю, яка була передана нам, щоб стримувати агресора", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, що Зеленський назвав теми, які не будуть обговорюватися на переговорах.

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