В торговых и развлекательных заведениях Украины обнаружили сотни нарушений карантина

Полиция провела массовые рейды в торговых и развлекательных заведениях Украины. В ходе рейдов правоохранители выявили сотни нарушений карантина.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Правоохранители за двое суток проверили более 6 тысяч учреждений на соблюдение ими установленных требований адаптивного карантина. Рейды совершили в 3,5 тысячи учреждений торговли, 2 тысячи заведений питания, 850 ночных клубов и развлекательных заведений.

Больше всего нарушений обнаружили в Винницкой, Львовской, Одесской, Тернопольской областях и в Киеве. Полиция составила 355 админпротоколов по ст. 44-3 КУоАП на директоров учреждений.

"Из них 28 - на директоров развлекательных заведений, 100 - руководителей заведений общественного питания и 227 - на директоров учреждений торговли", - уточнили в МВД.

Всего с начала карантина правоохранители составили более 14,5 тысячи админпротоколов и начали 176 уголовных производств.

Напомним, в Минздраве требовали усилить контроль за соблюдением карантина в Украине из-за роста количества новых больных коронавирусом.

Кроме того, в 13 областях Украины готовятся ужесточить карантин: могут закрыть детсады, фитнес-центры, а также остановить общественный транспорт.