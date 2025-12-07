Торговці залишаються працювати. На Бессарабському ринку розповіли, чого чекати після оновлення

"Мешканці Києва хвилюються, що Бессарабка не буде такою, як раніше. Але ринок залишається. Лише 5 торговців з числа тих, хто працював тут до оновлення торгових місць, за цей час знайшли інші торгові локації і поки не планують повертатися. Однак, є велика вірогідність, що вони повернуться, якщо зʼявиться парковка. Усі інші вже готуються до відкриття. Тільки в мʼясному ряду ми очікуємо 17 торговців свининою, салом, яловичиною, телятиною. А також, звісно, птиця, молочні продукція, овочі та фрукти, фірмові соління, риба, ікра, морепродукти, мʼясні та ковбасні копченості тощо", - пояснила вона.

Також вона зазначила, що під час оновлення торгових місць не чіпали жоден автентичний елемент.

"Усі стіни, колони, плитка, ковані конструкції - усе збережено. Ідеться про естетичне оновлення, модернізацію обладнання, інклюзивність і впорядкування зон, де безпосередньо працюють підприємці. Це не впливає на конструкцію будівлі й не стосується жодних захищених елементів інтер'єру чи екстер'єру. Раніше підлога тут була крижана і продавці стояли на дерев'яних піддонах, ними й рятувалися. Наразі у приміщенні з'явилося світло, кондиціювання й опалення. До повномасштабного вторгнення торговці на Бесарабці працювали цілодобово. Але потім ситуація змінилася: попит упав, покупців стало менше, їм просто не було сенсу залишатися тут довше. Тепер ринок разом із фудкортами буде працювати до 22-23 години", - розповіла Наталія Джулай.

Важливо зазначити, що в оновлення торгових місць були інвестовані власні кошти небайдужих українських підприємців. Інвестиції були спрямовані на те, щоб привести внутрішній простір до безпечного та робочого стану, не змінюючи призначення ринку й не руйнуючи його впізнаваного характеру.

Тепер, окрім торговців, на Бессарабці також будуть працювати 17 фудкорнерів та окремий бар. Посадкова зона спроєктована так, щоб вписатися в геометрію історичної зали та не заважати торговим рядам.

Нагадаємо, Бессарабський ринок - один із найстаріших критих ринків України, зведений на початку 20 століття за проєктом архітектора Генрика Гая за кошти цукрозаводчика Лазаря Бродського. Ця будівля є пам'яткою архітектури та містобудування національного значення.