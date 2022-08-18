Всех торговцев обяжут установить POS-терминалы. Кабмин утвердил поэтапный план

Кабинет министров установил сроки, до наступления которых торговцы должны обеспечить безналичные расчеты за проданные ими товары (предоставленные услуги). К 2026 году POS-терминалы будут обязаны установить все торговцы, включая продавцов на рынках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 29 июля 2022 года № 894.
Согласно постановлению, торговцы должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные ими товары (предоставленные услуги), включая товары (услуги), реализация (оказание) которых осуществляется дистанционно:
В то же время требования не распространяются на торговцев, осуществляющих хозяйственную деятельность на территориях территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий.
Напомним, доля безналичных операций с использованием платежных карт в Украине превышает 60%.