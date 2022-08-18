Усіх торгівців зобов’яжуть встановити POS-термінали. Уряд затвердив поетапний план

Кабінет міністрів встановив строки, до настання яких торговці повинні забезпечити безготівкові розрахунки за продані ними товари (надані послуги). До 2026 року POS-термінали будуть зобов'язані встановити всі торгівці, включаючи продавців на ринках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 29 липня 2022 року № 894.
Згідно з постановою, торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги), включаючи товари (послуги), реалізація (надання) яких здійснюється дистанційно:
Водночас вимоги не поширюються на торговців, які провадять господарську діяльність на територіях територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій.
Нагадаємо, частка безготівкових операцій з використанням платіжних карток в Україні перевищує 60%.