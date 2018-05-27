Торговця людьми засудили на 5 років

Зловмисник збирався перевезти трьох українок в іншу країну

Зловмисника, який завербував трьох українок для надання ними послуг інтимного характеру в розважальних закладах, розташованих за кордоном, засудили на 5 років. Про це інформує прес-центр Державної прикордонної служби України.

"15 березня в аеропорту "Одеса", під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області і у взаємодії з оперативними і слідчими підрозділами Національної поліції Одеської області було перекрито міжнародний канал переправлення жінок за межі України для сексуальної експлуатації", - пише прес-центр.

За інформацією відомства, організатором каналу виявився 29-річний громадянин Туреччини, який був затриманий.

Було доведено, що він з корисливих цілей "завербував трьох молодих українок, використовуючи уразливий стан", для надання послуг інтимного характеру в розважальних закладах, розташованих за кордоном.

Обвинувачений визнаний винним за ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) , йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'ять років.

Нагадаємо, раніше на кордоні затримали торговця людьми, який намагався вивезти 4 українок у Польщу

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