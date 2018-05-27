Социальные страницы
Курси валют
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Торговця людьми засудили на 5 років

НовиниСуспільство    27.05.2018 - 06:10
Фото: затриманий (dpsu.gov.ua)
Фото: затриманий (dpsu.gov.ua)

Зловмисник збирався перевезти трьох українок в іншу країну

Зловмисника, який завербував трьох українок для надання ними послуг інтимного характеру в розважальних закладах, розташованих за кордоном, засудили на 5 років. Про це інформує прес-центр Державної прикордонної служби України.

"15 березня в аеропорту "Одеса", під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області і у взаємодії з оперативними і слідчими підрозділами Національної поліції Одеської області було перекрито міжнародний канал переправлення жінок за межі України для сексуальної експлуатації", - пише прес-центр.

За інформацією відомства, організатором каналу виявився 29-річний громадянин Туреччини, який був затриманий.

Було доведено, що він з корисливих цілей "завербував трьох молодих українок, використовуючи уразливий стан", для надання послуг інтимного характеру в розважальних закладах, розташованих за кордоном.

Обвинувачений визнаний винним за ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) , йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'ять років.

Нагадаємо, раніше на кордоні затримали торговця людьми, який намагався вивезти 4 українок у Польщу

.

В Україну не пропустили 4 ультрас російського футбольного клубу У "Борисполі" іноземець повідомив, що є терористом
Теги публікації: торговля людьми, Государственная пограничная служба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Це для мене те ж саме, як маму образити": MELOVIN зробив заяву про концерти в Росії
"Ми дуже раді таким новинам": в Харкові абітурієнтка почала народжувати під час здачі ЗНО
"Надто красива": Ані Лорак підкорила зовнішністю відомого режисера (фото)
Холостяк 8 сезон: хто переміг у шоу
On Top