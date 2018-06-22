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Порошенко ввел в действие решение СНБО о расширении санкций против России

НовостиПолитика    22.06.2018 - 05:12
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

В санкционный список попали члены Центризбиркома и нескольких политических партий РФ

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 21 июня, подписал указ №176/2018 о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

"Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к отдельных физических и юридических лиц и внести изменения в санкций, примененных согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года", - в частности говорится в решении СНБО, утвержденном Порошенко.

Согласно приложениям к решению, санкции, в частности, вводятся против нескольких членов российских политических партий, среди которых - "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР.

Также в санкционном списке - председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова и ее заместитель, а также члены "Избирательной комиссии Республики Крым".

Кроме того, в дополненном украинском санкционном списке оказались российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберг.

Против указанных в списке лиц вводится "блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленных Законом".

Напомним, 18 июня в Верховную раду было внесено постановление о введении Украиной санкций против 50 граждан России.

 

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Теги публикации: Порошенко Петр, Санкции против России  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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