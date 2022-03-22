Торговля на крови. Или почему экономика России обречена на изоляцию от Европы

"Не спонсируйте, пожалуйста, военную машину этой страны – России. Ни одного евро для оккупантов. Закройте для них все ваши порты, не снабжайте товарами. Отказывайтесь от российских энергоресурсов. Давите, чтобы Россия ушла из Украины", – призвал президент Владимир Зеленский, обращаясь в понедельник к немецким гражданам и политикам.

За несколько дней до этого активисты на границе Польши и Беларуси начали блокировать фуры, следовавшие в Россию. Протестующие требуют прекратить торговлю стран ЕС с российскими агрессорами и их пособниками в Минске. Уже на этой неделе идею торгового бойкота попытается легализовать Польша.

Новая порция санкций за агрессию против Украины

Польские политики обещают поднять вопрос о полном запрете движения грузовиков в РФ и Беларусь на саммите ЕС, который стартует в четверг. Варшава активно выступает за усиление санкций против России, но пока не готова идти на такой шаг сама без поддержки всех стран Евросоюза. Иначе, как полагают в польском правительстве, грузопотоки с их территории могут пойти через страны Балтии, что в итоге не решит проблему. Не говоря уже о возможных юридических последствиях для Польши.

Москве в любом случае стоит готовиться не только к блокировке перевозок из ЕС. На столе у еврочиновников новый – пятый – пакет санкций за агрессию против Украины. Неделей ранее ЕС ввел четвертый пакет санкций против Москвы, среди прочего запретив поставки в РФ предметов роскоши и заблокировав импорт стали и железа. Под санкции попали также крупные российские бизнесмены.

В ЕС тем не менее пока нет однозначной позиции по поводу того, насколько жесткими торговые санкции должны быть дальше. К примеру, министр финансов Чехии Збинек Станюра пояснил, что полный запрет на торговлю с РФ невозможен в принципе. И, по его словам, такого мнения придерживаются политики во многих странах Евросоюза. Проблема в импорте нефти и газа из РФ, что крайне важно для таких стран как Германия и Австрия.

И это при том, что немцы все же заявили о планах постепенно избавиться от энергетической зависимости от Москвы. Немецкие политики открыто говорят о готовности завозить энергоресурсы из "недемократических" стран, но точно не из России.

Есть и те, кто настроен более решительно, настаивая на санкциях, несмотря на будущие экономические убытки и для европейских граждан. "Глядя на масштабы разрушений в Украине прямо сейчас, очень трудно доказать, что нам не следует вмешиваться в энергетический сектор, особенно в нефть и уголь", – цитирует Reuters министра иностранных дел Ирландии Саймона Ковени.

Эмбарго на нефть, газ и уголь из РФ ранее ввели Штаты, их также поддержали в Канаде, Британии и Австралии. Что же касается ЕС, то, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в пятом пакете санкций запрет на поставки нефти и газа не будет прописан. Но будут другие экономические меры против РФ и тех политиков, которые поддержали войну.

Гораздо реальнее в краткосрочной перспективе выглядит история с закрытием портов для торговых суден РФ. И даже если ЕС не поддержит эту идею, правительства стран Балтии – Литвы, Латвии и Эстонии – заявили о готовности закрыть россиянам свои порты в одностороннем порядке. Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс сказал, что несмотря на введенные против Москвы и Минска санкции, грузы в/из РФ и Беларусь все равно поступают, хотя их объем уже заметно ниже.

Какая доля стран ЕС в торговле РФ? Уровень торговли достаточно высокий, чем и объясняется нерешительность европейских политиков действовать жестко в отношении РФ. Суммарно товарооборот страны-агрессора с Евросоюзом составил в прошлом году почти 248 млрд евро, сообщает Евростат.

Экспорт из РФ в ЕС вырос более чем на 67% – до 158,5 млрд евро (за счет роста цен на сырьевые товары). И речь не только об энергоресурсах. К примеру, европейские компании больше других закупили у россиян продуктов питания и продовольствия – на 4,7 млрд евро. Импорт в Россию из европейских стран был гораздо меньше – около 90 млрд евро.

Чем вообще и с кем торгует Россия?

Российские компании в прошлом году действительно неплохо заработали за счет роста цен на сырьевых рынках, что подтверждают и официальные данные российской статистики. Ключевая статья экспорта – минеральные продукты, куда входят преимущественно нефть и нефтепродукты. За 21-й год доходы для РФ здесь составили 214,6 млрд долларов, что на 46% больше, чем годом ранее.

Нефть и нефтепродукты (бензин и "дизель") – это почти 44% (!) всего российского экспорта. Именно поэтому США и другие партнеры Украины уделяют так много внимания вопросу эмбарго на поставки нефти из РФ. Что важно: до четверти всего экспортного объема здесь приходится на две страны ЕС – Нидерланды (16%) и Германию (6%). И хотя ЕС постепенно готовятся к отказу от российской нефти, газа и угля, едва ли это произойдет в считанные месяцы.

Еще немногим более пятой части нефти и нефтепродуктов россияне продали в Китай, который, пока не планирует присоединяться к санкциям против РФ за агрессию путинской армии в Украине. И, похоже, Пекин даже рассчитывает подхватить "лишние" объемы нефти РФ, от которой откажется Европа. Возможно, даже с "дисконтом", учитывая блокировку российской нефти в других странах. Еще один претендент на российскую нефть – Индия, которая в марте в четыре раза увеличила поставки сырья из страны-агрессора.

На втором месте по поставкам за рубеж в РФ следуют металлы и изделия из них (57,3 млрд долларов в 21-м году). Ключевые страны, кому россияне продают эту продукцию, – Турция, все тот же Китай и Нидерланды. Турецкая власть, к слову, пока также не планирует присоединяться к санкционной политике ЕС и США, предпочитая и дальше торговать с РФ.

На третьем месте – товары из т.н. скрытого раздела экспорта (43,6 млрд долларов). К последним, как правило, относят оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ. Структуру такого экспорта Кремль держит в секрете. Интересно, что почти 20% здесь приходится на Германию (очевидно, за счет поставок газа), еще почти по 10% – на Турцию и Италию.

Что закупает Россия в ЕС и Азии?

Импортирует РФ гораздо меньше, чем продает за рубеж. По итогу прошлого года больше всего в РФ поставляли из-за границы "машин, оборудования и аппаратуры" – на 91 млрд евро. По данным Росстата, в основном импортировались ядерные реакторы, котлы и оборудование, а также электрические машины, звуко- и телеаппаратура. На Китай здесь пришлось аж 41% импортных поставок, еще 15% – это Германия и Италия.

Еще на 36 млрд долларов в Россию завезли продукции химпрома – в основном это фармацевтическая продукция (37%) и органические химические соединения (16%). Германия и Франция поставили здесь совокупно почти на четверть всего объема в деньгах (15% и 8% соответственно), еще 12% – это доля Китая.

Третья строчка импорта – транспорт (32,6 млрд долларов). Южная Корея в лидерах – 19% от объема поставок, далее следует Китай (14%) и Германия (15%). Корейское правительство, к слову, сразу не присоединилось к санкциям США против РФ, но разработало свой пакет торговых ограничений.

По остальному крупному импорту в Россию безоговорочное преимущество у Китая. К примеру, на эту страну пришлось 27% в деньгах всех поставок в РФ металлов и изделий из них, а также 22% пластмасс, каучука и резины, еще 34% – импорта текстиля.

Без стран ЕС, особенно Германии и Италии, Москва будет обречена сперва на торговую, а далее, возможно, и политическую зависимость от Китая. Жесткие санкции, которые продолжает вводить Евросоюз, откинет российский бизнес в объятия Пекина, дав последнему некую монополию и право диктовать условия Кремлю, в том числе и в вопросах цен.

К позиции Китая сейчас привлечено внимание всего мира. Последние недели, как может показаться, симпатии Поднебесной в войне РФ против Украины как минимум разделились пополам, если не перевесили в нашу сторону. Все чаще звучат мысли, что именно Пекин может стать силой, способной повлиять на ход войны, надавив на своего "ядерного" соседа.

Россия, конечно, сохранит торговые отношения со многими странами постсоветского пространства, а также Азии и Африки. Но едва ли их рынки способны стать альтернативой платежеспособным клиентам из стран Евросоюза и США.

В обход санкций или подальше от агрессора

Цена РФ за агрессию – не только санкции. За последний месяц десятки и сотни компаний и брендов, в том числе технологических компаний, покинули российский рынок, отказавшись работать с оккупантами. На этом фоне власти РФ уже рассматривают возможность легализовать т.н. параллельный импорт, когда в страну без разрешения зарубежного правообладателя можно завозить легально купленную за границей оригинальную продукцию. Без этой нормы россияне также едва ли смогут восполнить нехватку не имеющих в РФ аналогов комплектующих для своих производств.

Испытывая проблемы с поставками импортной продукции, Россия наверняка начнет (или уже начала) налаживать "серые" поставки санкционной продукции через третьи страны. То же самое касается и товаров под брендами компаний, отказавшихся работать в РФ. И даже в случае блокировки поставок через ЕС Москва может рассчитывать на лояльные для нее страны, к примеру, как Казахстан. Что, впрочем, и приблизительно не перекроет потребностей российского рынка.

Есть и обратная сторона. ЕС, равно как и Штаты, будут вынуждены замещать российскую продукцию из других стран, особенно в части энергоресурсов. Но слазить с нефтяной и газовой "иглы" РФ так или иначе придется. Украине, нужно признать, также не дастся легко разрыв с поставщиками из РФ и Беларуси, что уже видно на примере рынка нефтепродуктов.

И хотя поиск новых маршрутов для поставок займет время и, вероятно, обойдется дороже бизнесу и гражданам – это можно считать приемлемой платой за разрыв с агрессивным и непредсказуемым торговым партнером как Россия, который и экономику использует как оружие против своих соседей.