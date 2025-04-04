Торгові війни та їхній вплив на валюту: чого очікувати Україні

На його думку, навряд чи світові торгівельні війни матимуть більший негативний ефект для України, ніж повномасштабна війна, яка триває з 2022 року.

"Якщо ж говорити про безпосередній вплив тарифів на курс долара до гривні, то ми поки що не бачимо в цьому загроз. Національна валюта реагує на ситуацію традиційно, зараз відбуваються сезонні коливання, - сказав він.

За його словами, стан справ на валютному ринку в Україні певним чином залежатиме від продовження підтримки з боку міжнародних партнерів, подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом та іншими фінансовими інституціями.

Як зазначив Курінний, війна є значно серйознішим негативним фактором, який впливає на курс, тому можлива нова світова рецесія через уведені президентом США Дональдом Трампом тарифи, про яку говорять деякі економісти, не є основною проблемою.

"Крім того, варто відзначити те, для України тарифи підвищені не так суттєво, як, наприклад, для інших наших міжнародних партнерів", сказав він.

Зазвичай долар використовується як "безпечна гавань" при кризах. "Але не виключено, що за президенства Дональда Трампа можуть почати діяти нові правила на міжнародних ринках",- вважає Курінний.

Зараз в інформаційному просторі є чимало новин про перетікання світового ресурсу до Європи, у тому числі й американського. На сьогодні доволі активно купуються метали. "Як бачимо, золото подорожчало, його ціна досягла історичного максимуму", - додав він.