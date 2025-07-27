Торговельна угода між США та ЄС: Reuters дізналося, що в ній може бути

Сьогодні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, щоб укласти торговельну угоду між між ЄС і США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Перед зустріччю, яка, як очікується, буде о 15:30 за Гринвічем на полі для гольфу Трампа в Тернберрі (на заході Шотландії), команди США і ЄС вели фінальні переговори щодо тарифів.
Вони торкнулися таких важливих секторів, як автомобілебудування, сталеливарна промисловість, виробництво алюмінію і фармацевтика.
"Ми з обережним оптимізмом ставимося до укладення угоди. Але поки все не закінчено, нічого не закінчено", - сказав на умовах анонімності представник адміністрації Трампа.
Також повідомляється, що посли урядів країн ЄС, які перебувають зараз у Гренландії, провели в неділю телеконференцію з посадовими особами Єврокомісії. Вони домовлялися про ступінь вільних дій фон дер Ляєн під час переговорів.
Як відомо, у разі, якщо угоди не буде досягнуто і США введуть 30% мита з 1 серпня, ЄС підготував відповідні мита на американські товари на 109 млрд доларів.
Дипломати ЄС заявили, що угода, найімовірніше, міститиме 15% базовий тариф на товари з ЄС, які імпортують у США, що відображатиме торговельну угоду між Америкою та Японією.
Крім того, угода, ймовірно, включатиме 50% тариф на європейську сталь і алюміній, на які можуть бути введені експортні квоти.
"Угода з ЄС стала б величезною вигодою, з огляду на те, що США і ЄС є один для одного найбільшими торговельними партнерами, і на їхню частку припадає третина світової торгівлі", - пише Reuters.
Також чиновники ЄС сподіваються, що базовий тариф у розмірі 15% буде застосовуватися і до легкових автомобілів, замінивши поточний автомобільний тариф у розмірі 27,5%.
Водночас дехто очікує, що блок із 27 країн зможе домогтися звільнення від 15% тарифу для своєї аерокосмічної промисловості та міцних спиртних напоїв. Однак, найімовірніше, не для вина.
ЄС також міг би пообіцяти закупити більше скрапленого природного газу у США, а також збільшити в цю країну свої інвестиції.
Зазначимо, що президент США Дональд Трамп кілька днів перебуває в Шотландії, граючи в гольф і проводячи двосторонні зустрічі.
Після прибуття в п'ятницю ввечері, він заявив журналістам, що фон дер Ляєн - вельми шановна лідерка, і він із нетерпінням чекає на зустріч із нею.
Він також сказав, що ймовірність того, що обидві сторони зможуть досягти рамкової торговельної угоди - становить 50 на 50. Водночас Трамп додав, що Брюссель "дуже хоче укласти угоду".
Наразі ЄС стикається з тарифами США на більш ніж 70% свого експорту, включно з 50% на сталь. І алюміній, додаткові 25% на авто і автозапчастини на додаток до існуючих 2,5%, а також 10% збір на більшість інших товарів ЄС.
Трамп заявив, що без угоди він підвищить ставку до 30% з 1 серпня. За словами чиновників ЄС, такий рівень знищив цілі сегменти трансатлантичної торгівлі.
Ба більше, насувається подальше підвищення мит на мідь і фармацевтичну продукцію. Невизначеність і підвищення тарифів уже вдарили по прибутку європейських компаній у кількох секторах.
Хоч мито в розмірі 15% на більшість товарів ЄС усунуло б невизначеність, проте багато хто в Європі вважав би його поганим результатом порівняно з початковими європейськими амбіціями щодо нульових мит на всі промислові товари, пише Reuters.
Агенція додала, що прагнучи перейняти досвід Японії, яка на початку цього тижня домоглася введення 15% базового мита в рамках угоди зі США, учасники переговорів ЄС провели бесіди зі своїми японськими колегами в рамках підготовки до недільної зустрічі.
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