Торговая марка "Пари-матч" не аннулирована в России

Как известно, компания недавно заявила, что отозвала франшизу в России, однако бренд официально не аннулирован.

Кроме того, российские сайты пишут, что компания лишь провела ребрендинг.

"Российский Parimatch провел ребрендинг. Компания продолжает работать под именем Paribet. Изменились только цвета. Ставки, депозиты, вывод средств - все работает", - говорится на профильном сайте legalbet.ru.

Также букмекер продолжает открыто работать в Беларуси. Компания принимает ставки на официальном сайте pm.by, в мобильной версии, в приложениях для iOS и Android и в наземных пунктах приема ставок, имеет отделения в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве.