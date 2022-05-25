RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Торгова марка "Парі-матч" не анульована в Росії

Фото: торгова марка Парі-матч не анульована в Росії (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Торгова марка букмекерської компанії Parimatch досі активна в Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну інформацію на сайті Роспатенту.

Як відомо, компанія нещодавно заявила, що відкликала франшизу в Росії, однак бренд офіційно не анульовано.

Крім того, російські сайти пишуть, що компанія лише провела ребрендінг.

"Російський Parimatch провів ребрендинг. Компанія продовжує працювати під іменем Paribet. Змінились лише кольори. Ставки, депозити, виведення коштів - все працює", - йдеться на профільному сайті legalbet.ru.

Також букмекер продовжує відкрито працювати в Білорусі. Компанія приймає ставки на офіційному сайті pm.by, в мобільній версії, в додатках для iOS і Android і в наземних пунктах прийому ставок, має відділення в Мінську, Бресті, Вітебську, Гомелі, Гродно і Могильові.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяParimatch