Торговать по-русски: стоит ли Украине рассчитывать на транзит товаров через РФ

В РФ готовят новые правила для перевозки украинских товаров по их территории (УНИАН)

В России анонсировали ослабление торговых санкций, введенных несколько лет назад в отношении Украины и ряда других стран. В скором времени правительство РФ должно выписать условия, по которым транзит украинских товаров будет разрешен через территорию России в Казахстан и Кыргызстан. Но в Украине чиновники и юристы пока скептически оценивают заявления россиян и не спешат им верить. Тем более что несколько месяцев назад эксперты Всемирной торговой организации (ВТО) пришли к выводу, что РФ имела основания для блокировки транзита. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ, который позволит разблокировать транзит украинских товаров через РФ в третьи страны. Указ вступил в силу вчера, 1 июля. Но рассчитывать на снятие торговых санкций в ближайшее время пока не стоит, считают опрошенные РБК-Украина юристы и эксперты.

Исходя из положений указа, перевозка грузов будет возможна при условии использования системы контроля на основе пломб с технологией ГЛОНАСС. К тому же водители должны будут иметь учетные талоны, которые становятся недействительными при снятии пломб с грузовиков.

В Ассоциации международных автоперевозчиков Украины (АсМАП) уверяют, что технически выполнить рамочные требования указа несложно, хотя это и подразумевает дополнительные расходы для бизнеса. "Это (установка пломб с применением технологии ГЛОНАСС, - ред.) доступно для всех международных перевозчиков на территории России. Вешают пломбу, которая непосредственно связана со спутником, и отслеживают передвижение фуры. В РФ это используется года три-четыре", – пояснил изданию пресс-секретарь АсМАП Вячеслав Клименко.

Вместе с тем, по его словам, пока рано комментировать положения указа, поскольку важны детали и условия транзита, которые предстоит утвердить правительству РФ. И здесь, пожалуй, и кроется самая большая опасность. Ведь российские власти должны определить конкретные пункты пропуска, установить порядок осуществления перевозок, требования к пломбам и определить порядок их наложения. Кроме того, им необходимо определить порядок выдачи учетных талонов водителям, а также обеспечить создание системы контроля.

"Иными словами, РФ нужно провести огромный массив работы до того, как эти смягчения вступят в силу. Не исключено, что в процессе данной работы могут быть закреплены требования, которые окажутся непосильными для бизнеса", – допускает руководитель группы международных судебных и арбитражных споров Arzinger Оксана Карел.

К тому же она обратила внимание, что пока транзитные послабления могут распространяться только на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. И, как отметила Карел, это касается не только и не столько Украины, сколько товаров из США, ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. Продуктовое эмбарго в отношении этих стран РФ ввела в 2014 году в ответ на их санкции к России, а в 2016 году распространила ограничения и на Украину.

"Вероятнее всего, цель указа – не послабление санкционного режима с Украиной, а выполнение требований партнеров по ЕАС (Евразийский экономический союз, - ред.) допустить транзит качественной сельхозпродукции из Украины и Европы. В то же время запреты по так называемому "топливному пакету" и другим категориям товаров, введенные постановлением правительства РФ от 29 декабря 2018 года, остаются в силе. Поэтому говорить об ответной реакции Украины пока рано", – уточнила советник Arzinger.

Рано пока говорить и о транзитной либерализации как таковой, соглашается партнер практики международной торговли Sayenko Kharenko Анжела Махинова. Как отметила юрист, новый указ вообще не касается двух других указов, предусматривающих транзитные ограничения именно для Украины (подробнее – в инфографике).

"Пока неизвестно, как на практике будут применяться указ номер 290, позволяющий транзит ко всем третьим странам, и указ номер 319, который прямо запрещает транзит из Украины аналогичных товаров в Казахстан и Кыргызстан, – говорит Анжела Махинова. – Не исключаю, что скоро мир увидит разъяснение компетентных российских органов, в котором будет предусмотрено, что указ номер 319 является специальным по отношению к общему указу номер 290. В таком случае транзитный запрет на украинские продовольственные товары будет действовать и в дальнейшем".

И в любом случае, по ее словам, пока сохраняется запрет транзита в Казахстан и Кыргызстан всех товаров из Украины, к которым после приостановления действия Соглашения о зоне свободной торговли СНГ применяется ставка пошлины больше 0%. "Это значительно больше категория товаров, чем продовольственное эмбарго. Учитывая вышесказанное, вряд ли можно говорить о "транзитной либерализации" именно для Украины", – пояснила Махинова.

В Министерстве экономического развития и торговли Украины не намерены отвечать на указ Путина. И в МЭРТ не планируют рассматривать возможность снятия торговых санкций с РФ, которые Киев ввел в ответ на торговые ограничения со стороны России. Как пояснил РБК-Украина собеседник в министерстве, "ведомство ожидает детализацию решения, а пока оно носит декларативный характер". "Нужно понять, как транзит по новым правилам будет работать на практике и что это будут за правила", – уточнил собеседник в МЭРТ.

Каждый при своем

Украина пыталась обжаловать запрет транзита через РФ в Казахстан и Кыргызстан в кабинетах Всемирной торговой организации. МЭРТ на момент подачи иска оценивал годовые потери от запрета на транзит в Казахстан и Киргизстан на сумму около 400 млн долларов.

Но в этом споре ВТО встала на сторону РФ. В начале апреля этого года группа экспертов обнародовала отчет по "транзитному" спору между Украиной и РФ, признав правомерность России ограничивать поставки украинских товаров по своей территории. Российская сторона убедила ВТО, что заградительные меры были приняты из-за "чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях", несущих угрозу ее национальной безопасности.

Взяв паузу, чтобы изучить выводы ВТО, Украина все же не стала подавать апелляцию. Межведомственная рабочая группа при МЭРТ, проведя анализ отчета ВТО, увидела в нем позитивные моменты для торговых интересов нашей страны, а потому рекомендовала не обжаловать их.

"Публикация выводов группы экспертов ВТО о наличии "чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях" является фактическим признанием еще одной международной организацией в лице ВТО наличия вооруженного конфликта между Украиной и Россией", – поясняли в МЭРТ. В министерстве пришли к выводу, что представленный в апреле отчет в целом выгоден Украине как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе, поскольку создает для нашей страны "действенные инструменты для защиты своих прав и интересов в рамках членства в ВТО".

"Решение по делу DS512 вступило в силу, и в отношениях между двумя странами на официальном уровне закреплено существование чрезвычайных обстоятельств, позволяющее применение обеими сторонами защитных мер, по большему счету на их усмотрение", – пояснила Оксана Карел из Arzinger.

Она напомнила, что сейчас на рассмотрении суда ВТО на стадии консультаций находятся еще два дела. Первое дело касается импорта и транзита отдельных видов продуктов (соки, пиво, кондитерские изделия, обои) через территорию РФ, а также дело с украинской стороны о санкциях и запрете ввоза российских продуктов на территорию Украины. И, по мнению юриста, апрельское решение, скорее всего, будет иметь значительное влияние на два других дела.

"Можно предположить, что ввиду данного решения, остающиеся два дела ожидает похожий исход. И нужно сказать, что никакие смягчения по транзиту не должны иметь существенного влияния на текущие дела в ВТО", – считает Оксана Карел.

Анжела Махинова в свою очередь уверена, что даже в случае разблокировки транзита со стороны РФ Украина не должна отменять или смягчать санкции, которые сама применяет против России. "Не должна, поскольку Украина использовала санкции в интересах собственной национальной безопасности, а значит, в случае возникновения спора, например, в ВТО сможет ссылаться на ст. ХХ (b) (iii) ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле, – ред.), как это делала РФ по делам ВТО "Украина против РФ - транзитные ограничения" (DS512)", – объяснила юрист.

Учитывая те самые выводы экспертов ВТО, опубликованные в апреле, РФ вряд ли станет форсировать разбирательства по своей жалобе к Украине, которая касается запрета импорта и персональных санкций.

"Данное дело находится на этапе консультаций с мая 2017 года. Вместе с тем, учитывая позицию группы экспертов по делу DS512, можно с высокой вероятностью утверждать, что вряд ли РФ пойдет дальше с этим спором, поскольку Украина сможет воспользоваться исключением, связанным с национальной безопасностью. Поэтому указ номер 290 не помешает и в этом деле", – считает Махинова.