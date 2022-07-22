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Торговал внедорожниками для ВСУ. В Ровенской области разоблачили псевдоволонтера

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Костополь, Пятница 22 июля 2022 14:50
Торговал внедорожниками для ВСУ. В Ровенской области разоблачили псевдоволонтера Фото: житель Ровенской области продавал авто, предназначенные для ВСУ (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили еще одного псевдоволонтера, который продавал внедорожники с гуманитарной помощи. Мужчине объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Установлено, что житель Костополя Ровенской области организовал незаконную схему по продаже авто, которые предназначались военным. Внедорожники ввозились в Украину под видом гуманитарной помощи.

Полиция зафиксировала продажу четырех внедорожников. По факту незаконного получения прибыли с гуманитарной помощи открыто уголовное дело (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). Псевдоволонтеру уже объявили подозрение.

Сейчас проводится проверка всех обстоятельств совершения преступления и причастность к нему других лиц. Также решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Напомним, в Тернопольской области разоблачили банду "волонтеров", которые продавали гуманитарную помощь.

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Ровенская область мошенническая схема Гуманитарная помощь
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