Торговал внедорожниками для ВСУ. В Ровенской области разоблачили псевдоволонтера

Правоохранители разоблачили еще одного псевдоволонтера, который продавал внедорожники с гуманитарной помощи. Мужчине объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Установлено, что житель Костополя Ровенской области организовал незаконную схему по продаже авто, которые предназначались военным. Внедорожники ввозились в Украину под видом гуманитарной помощи.

Полиция зафиксировала продажу четырех внедорожников. По факту незаконного получения прибыли с гуманитарной помощи открыто уголовное дело (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). Псевдоволонтеру уже объявили подозрение.

Сейчас проводится проверка всех обстоятельств совершения преступления и причастность к нему других лиц. Также решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.