Торгував позашляховиками для ЗСУ. У Рівненській області викрили псевдоволонтера

Правоохоронці викрили ще одного псевдоволонтера, який продавав позашляховики з гуманітарної допомоги. Чоловіку оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Встановлено, що житель Костополя Рівненської області організував незаконну схему з продажу авто, які призначалися військовим. Позашляховики ввозилися в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Поліція зафіксувала продаж чотирьох позашляховиків. За фактом незаконного отримання прибутку з гуманітарної допомоги відкрито кримінальну справу (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Псевдоволонтеру вже оголосили підозру. Наразі проводиться перевірка усіх обставин вчинення злочину та причетність до нього інших осіб. Також вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.