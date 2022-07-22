ua ru
Пт, 22 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Торгував позашляховиками для ЗСУ. У Рівненській області викрили псевдоволонтера

Новость на русском →
Костополь, П'ятниця 22 липня 2022 14:50
Торгував позашляховиками для ЗСУ. У Рівненській області викрили псевдоволонтера Фото: житель Рівненської області продавав авто, призначені для ЗСУ (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили ще одного псевдоволонтера, який продавав позашляховики з гуманітарної допомоги. Чоловіку оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Встановлено, що житель Костополя Рівненської області організував незаконну схему з продажу авто, які призначалися військовим. Позашляховики ввозилися в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

Поліція зафіксувала продаж чотирьох позашляховиків. За фактом незаконного отримання прибутку з гуманітарної допомоги відкрито кримінальну справу (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Псевдоволонтеру вже оголосили підозру.

Наразі проводиться перевірка усіх обставин вчинення злочину та причетність до нього інших осіб. Також вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Тернопільській області викрили банду "волонтерів", які продавали гуманітарну допомогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівненська область мошенническая схема Гуманітарна допомога
NEWS
Дзеркальні договори у Туреччині. Що відомо наразі про зернову угоду
Дзеркальні договори у Туреччині. Що відомо наразі про зернову угоду
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років