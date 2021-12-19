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Торговал инсайдерской информацией: Швейцария экстрадировала россиянина в США

Автор: Артур Родивилов

Российский бизнесмен Владислав Клюшин экстрадирован из Швейцарии в США. Американские полицейские задержали его в Цюрихе и сопроводили во время полета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральное управление юстиции Швейцарии.

Предпринимателя обвиняют в инсайдерской торговле.

Предпринимателя арестовали в марте. Федеральное управление юстиции в июне распорядилось экстрадировать россиянина. Накануне Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу защиты и решение вступило в силу. США обвиняют бизнесмена в проведении "десятков миллионов инсайдерских сделок".

Владислав Клюшин владеет компанией "М13". Она создала систему мониторинга СМИ и соцсетей под названием "Катюша".

На сайте компании утверждается, что ей пользуются в администрации президента, правительстве и других федеральных и региональных ведомствах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя близость господина Клюшина к российским властям, говорил, что России "близки все граждане страны".

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Швейцария