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Торгував інсайдерською інформацією: Швейцарія екстрадувала росіянина в США

Автор: Артур Родивилов

Російський бізнесмен Владислав Клюшин екстрадований зі Швейцарії в США. Американські поліцейські затримали його в Цюріху і супроводили під час польоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральне управління юстиції Швейцарії.

Підприємця звинувачують в інсайдерській торгівлі.

Підприємця заарештували в березні. Федеральне управління юстиції в червні розпорядилося екстрадувати росіянина. Напередодні Федеральний суд Швейцарії відхилив скаргу захисту і рішення набуло чинності. США звинувачують бізнесмена в проведенні "десятків мільйонів інсайдерських угод".

Владислав Клюшин володіє компанією "М13". Вона створила систему моніторингу ЗМІ та соцмереж під назвою "Катюша".

На сайті компанії стверджується, що їй користуються в Адміністрації президента, уряді та інших федеральних і регіональних відомствах. Прес-секретар президента Дмитро Пєсков, коментуючи близькість пана Клюшина до російської влади, говорив, що Росії "близькі всі громадяни країни".

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Швейцарія