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Торгівля викидами не має стати новим податком для промисловості, - екологиня

12:42 17.08.2026 Пн
2 хв
НСТВ має запрацювати на тлі нових правил торгівлі з ЄС
aimg Сергій Новіков
Торгівля викидами не повинна стати тягарем для підприємств (фото: Getty Images)

Торгівля викидами (НСТВ) в Україні має бути частиною промислової та економічної політики, а не створювати чергове фінансове навантаження на підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку президентки Асоціації професіоналів довкілля PAEW Людмили Циганок для Mind.

Подано вже три законпроєкти

У липні у Верховній Раді були зареєстровані три законопроєкти щодо НСТВ. Зокрема, законопроєкт №15386 та два альтернативні документи №15386-1 і №15386-2.

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За словами Циганок, дискусія про НСТВ відбувається в момент, коли CBAM уже перейшов у фінансову фазу, тому вуглецева ціна стає фактором собівартості українського експорту до ЄС.

"Найбільша помилка української дискусії навколо НСТВ сьогодні полягає в тому, що значна частина бізнесу досі сприймає її як чергову екологічну реформу. Насправді це вже питання для власника бізнесу, CEO, CFO та стратегічного директора", - зазначила експертка.

На її думку, ключовими є не лише рівень ціни на викиди, а й використання отриманих коштів. Вони мають спрямовуватися на модернізацію, енергоефективність, нові технології та декарбонізацію.

Саме така модель передбачена в урядовому підході, де доходи НСТВ мають використовуватися для підтримки інвестицій та Фонду модернізації України.

НСТВ не повинен стати новим податком

Водночас спрямування коштів до бюджету без чіткого зв'язку з технологічним оновленням може перетворити НСТВ на новий податок для промисловості.

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Циганок наголосила, що Україна має узгодити НСТВ із CBAM не лише політично, а й технічно та методологічно. Від цього залежатимуть конкурентоспроможність української продукції, доступ до європейського ринку та можливості залучення інвестицій.

За її словами, під час повоєнного відновлення НСТВ може стати одним із механізмів модернізації металургії, виробництва будматеріалів, хімічної промисловості та енергетики.

Варто додати, що експерти та представники бізнесу вказували, що законпроект про торгівлю квотами може створити ризики для промисловості та переговорів України з ЕС.

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