Торгівля криптовалютами: як трейдеру-початківцю почати заробляти

Криптотрейдинг – процес купівлі та продажу криптовалют з метою отримання прибутку. Ця форма фінансової діяльності стала популярною в останні роки, оскільки криптовалюти, такі як Bitcoin або Ethereum, стають все більш визнані у користувачів по всьому світі та мають попит в різних галузях.
Детальніше про торгівлю криптовалютами та те, з чого розпочати – в матеріалі РБК-Україна.
Трейдинг криптовалютою є одним із найпопулярніших видів діяльності на крипторинку. Завдяки волатильності цифрових активів, розвиненій і доступній торговельній інфраструктурі, криптотрейдери потенційно можуть заробляти швидше і більше, ніж під час торгівлі "традиційними" активами – цінними паперами або акціями.
Переваги криптотрейдингу:
Недоліки заробітку на криптовалюті:
Перш ніж почати заглиблюватись у тему криптотрейдингу й робити перші кроки, треба ознайомитись з основними поняттями, пов'язані з цією діяльністю. Зокрема:
Це лише декілька основних понять, без яких ви не зможете займатись криптотрейдингом. Оскільки ринок дуже динамічний, важливо постійно оновлювати свої знання та вміння.
До речі, компанія Cryptology, яка розробила власну екосистему для навчання з трейдингу, за підтримки криптобіржі WhiteBIT нещодавно запустили безоплатний курс з криптовалют та трейдингу, де новачки та навіть більш досвідчені трейдери зможуть отримувати актуальні навички, щоб одразу використовувати їх на фінансових ринках. Пройти навчання – хороший спосіб отримати нові знання та пересвідчитись, наскільки вам підходить трейдинг без ризику втратити кошти.
1. Навчайтесь. Перш за все, ретельно ознайомтесь з основами криптовалют. Розуміння базових понять, таких як блокчейн, Bitcoin, Ethereum, альткоїни, розуміння принципу побудови графіків є обовʼязковим.
2. Створіть акаунт на криптобіржі. Зареєструйтеся на надійній та регульованій криптовалютній біржі, яка підтримує потрібні вам криптовалюти. Пройдіть процес верифікації та забезпечте безпеку свого облікового запису.
3. Розробіть торгову стратегію. Визначте свою стратегію торгівлі, включаючи вибір активів, термін трейду, ризик та стратегію управління капіталом.
4. Практика на демо-рахунку. Деякі біржі надають можливість торгувати на демо-рахунку без реальних грошей. Наприклад, таку можливість надає одна з найбільших європейських криптобірж з українським корінням WhiteBIT. Демоактиви не можна завести на платформу або вивести з неї. Використовуйте цю можливість для вдосконалення своїх навичок та тестування стратегії перед реальним трейдингом.
5. Аналізуйте ринок. Проводьте дослідження ринку та відстежуйте новини та події, які можуть вплинути на ціни криптовалют. Використовуйте технічний аналіз та індикатори для прийняття рішень.
6. Управління ризиками. Інвестуйте тільки ту суму, яку ви готові втратити. Краще почніть з невеликої суми та поступово збільшуйте свій торговий капітал залежно від досвіду та успішності.
Ще один корисний інструмент, який зʼявився на криптобіржі WhiteBIT, а саме WhiteBIT Earn, надає можливість отримати пасивний дохід за утримання цифрового активу в рамках програми Криптодепозит.
Криптодепозит — різновид депозиту в цифрових активах, з привабливими відсотковими ставками. Ви віддаєте актив на зберігання біржі, а вона повертає його вам через певний час з відсотками. Весь процес відбувається автоматично на одній платформі, а нарахування відсотків відбувається в кінці обраного періоду. При цьому, ваші активи не блокуються — вивести їх можна у будь-яку мить.
Відсоток прибутку залежить від терміну зберігання та активу, може досягати 18.64% річних. Наразі в розділі Криптодепозит доступні більш ніж 40 активів, зокрема Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) та інші.
Варто зауважити, що кожна з описаних вище стратегій має свої переваги та недоліки, і успішність будь-якої з них буде залежати від ринкових умов, вашої схильності до ризику, отриманих знань та досвіду.
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