Торгівля криптовалютами: як трейдеру-початківцю почати заробляти

Трейдинг криптовалютою є одним із найпопулярніших видів діяльності на крипторинку. Завдяки волатильності цифрових активів, розвиненій і доступній торговельній інфраструктурі, криптотрейдери потенційно можуть заробляти швидше і більше, ніж під час торгівлі "традиційними" активами – цінними паперами або акціями.

Про головні переваги та недоліки заробітку на криптовалюті

Переваги криптотрейдингу:

Потенційно високий прибуток. Криптовалюти можуть швидко мінятися в ціні, що дозволяє заробити значні кошти на коливаннях курсу за короткий період часу.

Децентралізація. Криптовалюти не контролюються жодним центральним органом, таким як уряд або банк. Це означає, що ви маєте повний контроль над своїми грошима.

Широкий спектр можливостей. Заробіток на криптовалюті може бути здійснений через безліч способів. Вибір найбільш оптимального варіанту – залежить тільки від вас.

Недоліки заробітку на криптовалюті:

Волатильність. Ціна криптовалют може суттєво змінюватися протягом короткого періоду часу. Це означає, що ви можете втратити гроші, якщо не матимете достатньої експертизи.

Висока вимога до знань. Заробіток на криптовалюті вимагає розуміння технологій блокчейну, ринкових тенденцій і фінансових стратегій. Без достатньої експертизи може бути складно отримати фінансову винагороду.

Регулятивні ризики. Багато країн по-різному ставляться до криптовалют. Існують ризики зміни правил і регуляцій.

Словник трейдера-початківця: топ-10 базових термінів

Перш ніж почати заглиблюватись у тему криптотрейдингу й робити перші кроки, треба ознайомитись з основними поняттями, пов'язані з цією діяльністю. Зокрема:

Криптовалюта – цифрові гроші, які не підкріплені фізичними активами як традиційні гроші. Створені за допомогою криптографічних методів та математичних обчислень переважно на базі блокчейну. Найвідомішою криптовалютою є Bitcoin, популярними також є Ethereum, Tether, Ripple і т.д. Блокчейн – база даних, яка використовується для проведення криптовалютних платежів без посередників. Кожна транзакція включається в блок, його перевіряє мережа і пов’язує з попереднім блоком. Фіатна валюта – тип грошей або валюти, цінність яких походить не від власної вартості або гарантії обміну на золото або іншу валюту, а від державного наказу (fiat) використання їх як засобу платежу. Токен – одиниця обліку цифрових активів, аналог акцій на фондовій біржі. Дає можливість доступу до: певного активу (наприклад, токенізовані цінні папери або монета, що свідчить про володіння якоюсь кількістю дорогоцінних металів), продукту (токени для оплати), послуги (утилітарні токени). Біржа криптовалют – платформа, на якій можна купувати та продавати криптовалюти. Згідно з даними CoinMarketCap, найпопулярнішими біржами є Coinbase, WhiteBIT, Crypto.com, Bibyt та інші. Стейблкоїн – криптовалюта, ціна якої прив'язана до вартості іншого активу. Наприклад, ви можете придбати токени, прив'язані до долара, євро, або навіть золота чи нафти, або до іншої криптовалюти. Ордер – заявка, в якій трейдер розміщує замовлення на купівлю або продаж криптовалюти. Купівля здійснюється за ціною, яку запропонував продавець, а продаж – за ціною, яку запропонував покупець. Технічний та фундаментальний аналіз – методи аналізу ринку, які використовуються для прогнозування цін на криптовалюти. Технічний аналіз базується на вивченні графіків та індикаторів, а фундаментальний аналіз враховує основні фактори, такі як новини, події та фінансові показники компаній. Кредитне "плече" – інструмент, що дає трейдерам можливість торгувати позиковими коштами й таким чином керувати позиціями, більшими за власний капітал. Це збільшує як потенційний прибуток, так і потенційні збитки. Памп і дамп криптовалюти – ситуації під час яких відбувається штучне й необґрунтоване створення великої кількості угод, метою яких є збільшення інтересу інших учасників торгівлі до певної цифрової валюти (памп) або, навпаки, спроба обвалити курс (дамп).

Це лише декілька основних понять, без яких ви не зможете займатись криптотрейдингом. Оскільки ринок дуже динамічний, важливо постійно оновлювати свої знання та вміння.

До речі, компанія Cryptology, яка розробила власну екосистему для навчання з трейдингу, за підтримки криптобіржі WhiteBIT нещодавно запустили безоплатний курс з криптовалют та трейдингу, де новачки та навіть більш досвідчені трейдери зможуть отримувати актуальні навички, щоб одразу використовувати їх на фінансових ринках. Пройти навчання – хороший спосіб отримати нові знання та пересвідчитись, наскільки вам підходить трейдинг без ризику втратити кошти.

Як почати торгувати криптовалютою?

1. Навчайтесь. Перш за все, ретельно ознайомтесь з основами криптовалют. Розуміння базових понять, таких як блокчейн, Bitcoin, Ethereum, альткоїни, розуміння принципу побудови графіків є обовʼязковим.

2. Створіть акаунт на криптобіржі. Зареєструйтеся на надійній та регульованій криптовалютній біржі, яка підтримує потрібні вам криптовалюти. Пройдіть процес верифікації та забезпечте безпеку свого облікового запису.

3. Розробіть торгову стратегію. Визначте свою стратегію торгівлі, включаючи вибір активів, термін трейду, ризик та стратегію управління капіталом.

4. Практика на демо-рахунку. Деякі біржі надають можливість торгувати на демо-рахунку без реальних грошей. Наприклад, таку можливість надає одна з найбільших європейських криптобірж з українським корінням WhiteBIT. Демоактиви не можна завести на платформу або вивести з неї. Використовуйте цю можливість для вдосконалення своїх навичок та тестування стратегії перед реальним трейдингом.

5. Аналізуйте ринок. Проводьте дослідження ринку та відстежуйте новини та події, які можуть вплинути на ціни криптовалют. Використовуйте технічний аналіз та індикатори для прийняття рішень.

6. Управління ризиками. Інвестуйте тільки ту суму, яку ви готові втратити. Краще почніть з невеликої суми та поступово збільшуйте свій торговий капітал залежно від досвіду та успішності.

Популярні торгові стратегії в криптотрейдингу

Скальпінг . Ця стратегія включає швидку купівлю та продаж активів з метою заробітку на різниці. Торгівці, що використовують цей підхід, виконують багато угод за короткий час.

. Ця стратегія включає швидку купівлю та продаж активів з метою заробітку на різниці. Торгівці, що використовують цей підхід, виконують багато угод за короткий час. Слідування тренду. Ця стратегія передбачає відкриття позицій у напрямку загального тренду ринку.

Ця стратегія передбачає відкриття позицій у напрямку загального тренду ринку. Мінімізація можливих збитків. Трейдер встановлює стоп-лос на позиції, щоб автоматично закрити угоду, якщо ціна досягне певного рівня.

Трейдер встановлює стоп-лос на позиції, щоб автоматично закрити угоду, якщо ціна досягне певного рівня. Миттєвий обмін. Ця стратегія включає швидкий обмін одного активу на інший з метою заробітку від різниці у цінах між ними.

Ця стратегія включає швидкий обмін одного активу на інший з метою заробітку від різниці у цінах між ними. Арбітраж . Ця стратегія використовується для заробітку від різниці в цінах на активи на різних ринках. Торговці шукають нерівноважності в цінах і виконують угоди, які гарантують їм заробіток.

. Ця стратегія використовується для заробітку від різниці в цінах на активи на різних ринках. Торговці шукають нерівноважності в цінах і виконують угоди, які гарантують їм заробіток. Загальний ринковий аналіз. Ця стратегія передбачає використання технічного та фундаментального аналізу для прийняття торговельних рішень. Торговці вивчають графіки, історичні дані та новини, щоб визначити оптимальний час для входу та виходу з позицій.

Ще один корисний інструмент, який зʼявився на криптобіржі WhiteBIT, а саме WhiteBIT Earn, надає можливість отримати пасивний дохід за утримання цифрового активу в рамках програми Криптодепозит.

Криптодепозит — різновид депозиту в цифрових активах, з привабливими відсотковими ставками. Ви віддаєте актив на зберігання біржі, а вона повертає його вам через певний час з відсотками. Весь процес відбувається автоматично на одній платформі, а нарахування відсотків відбувається в кінці обраного періоду. При цьому, ваші активи не блокуються — вивести їх можна у будь-яку мить.

Відсоток прибутку залежить від терміну зберігання та активу, може досягати 18.64% річних. Наразі в розділі Криптодепозит доступні більш ніж 40 активів, зокрема Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) та інші.

Варто зауважити, що кожна з описаних вище стратегій має свої переваги та недоліки, і успішність будь-якої з них буде залежати від ринкових умов, вашої схильності до ризику, отриманих знань та досвіду.