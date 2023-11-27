Торговля криптовалютами: как начинающему трейдеру начать зарабатывать

Трейдинг криптовалюты является одним из самых популярных видов деятельности на крипторынке. Благодаря волатильности цифровых активов, развитой и доступной торговой инфраструктуре, криптотрейдеры могут зарабатывать быстрее и больше, чем во время торговли "традиционными" активами – ценными бумагами или акциями.

О главных преимуществах и недостатках заработка на криптовалюте

Преимущества криптотрейдинга:

Потенциально высокая прибыль. Криптовалюты могут быстро меняться в цене, что позволяет заработать значительные средства на колебаниях курса за короткий период времени.

Децентрализация. Криптовалюты не контролируются ни одним центральным органом, таким как правительство или банк. Это означает, что у вас есть полный контроль над своими деньгами.

Широкий спектр возможностей. Заработок на криптовалюте может быть произведен через множество способов. Выбор наиболее оптимального варианта зависит только от вас.

Недостатки заработка на криптовалюте:

Волатильность. Цена криптовалюта может существенно изменяться в течение короткого периода времени. Это означает, что вы можете потерять деньги, если не будете иметь достаточной экспертизы.

Высокое требование к знаниям. Заработок на криптовалюте требует понимания технологий блокчейна, рыночных тенденций и финансовых стратегий. Без достаточной экспертизы может быть сложно получить финансовое вознаграждение.

Регулятивные опасности. Многие страны по-разному относятся к криптовалютам. Есть опасности конфигурации правил и регуляций.

Начинающий словарь трейдера: топ-10 базовых терминов

Прежде чем начать углубляться в тему криптотрейдинга и делать первые шаги, следует ознакомиться с основными понятиями, связанными с этой деятельностью. В частности:

Криптовалюта – цифровые деньги, не подкрепленные физическими активами как традиционные деньги. Созданы с помощью криптографических методов и математических вычислений преимущественно на базе блокчейна. Самой известной криптовалютой является Bitcoin, популярны также Ethereum, Tether, Ripple и т.д. Блокчейн – база данных, используемая для проведения криптовалютных платежей без посредников. Каждая транзакция включается в блок, проверяет его сеть и связывает с предыдущим блоком. Фиатная валюта – тип денег или валюты, ценность которых происходит не от собственной стоимости или гарантии обмена на золото или другую валюту, а от государственного приказа (fiat) использования их в качестве средства платежа. Токен – единица учета цифровых активов, аналог акций на фондовой бирже. Предоставляет возможность доступа к: определенному активу (например, токенизированные ценные бумаги или монета, что свидетельствует о владении каким-либо количеством драгоценных металлов), продукта (токены для оплаты), услуги (утилитарные токены). Биржа криптовалют – платформа, на которой можно покупать и продавать криптовалюты. Согласно данным CoinMarketCap, самыми популярными биржами являются Coinbase, WhiteBIT, Crypto.com, Bibyt и другие. Стейблкоин – криптовалюта, цена которой привязана к стоимости другого актива. Например, вы можете приобрести токены, привязанные к доллару, евро, или даже золоту, или нефти, или к другой криптовалюте. Ордер – заявка, в которой трейдер размещает заказы на покупку или продажу криптовалюты. Покупка производится по цене, которую предложил продавец, а продажа – по цене, которую предложил покупатель. Технический и фундаментальный анализ – методы анализа рынка, которые используются для прогнозирования цен на криптовалюты. Технический анализ основан на изучении графиков и индикаторов, а фундаментальный анализ учитывает основные факторы, такие как новости, события и финансовые показатели компаний. Кредитное "плече" – инструмент, дающий трейдерам возможность торговать заемными средствами и таким образом управлять позициями больше собственного капитала. Это увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки. Памп и дамп криптовалюты – ситуации, в ходе которых происходит искусственное и необоснованное создание большого количества сделок, целью которых является увеличение интереса других участников торговли к определенной цифровой валюте (памп) или, наоборот, попытка обвалить курс (дамп).

Это всего несколько основных понятий, без которых вы не сможете заниматься криптотрейдингом. Поскольку рынок очень динамичен, важно постоянно обновлять свои знания и умения.

Кстати, компания Cryptology, разработавшая собственную экосистему для обучения по трейдингу, при поддержке криптобиржи WhiteBIT недавно запустила бесплатный курс по криптовалюту и трейдингу, где новички и даже более опытные трейдеры смогут получать актуальные навыки, чтобы сразу использовать их. Пройти обучение – хороший способ получить новые знания и убедиться, насколько вам подходит трейдинг без риска потерять деньги.

Как начать торговать криптовалютой?

1. Учитесь. Прежде всего, тщательно ознакомьтесь с основами криптовалют. Понимание базовых понятий, таких как блокчейн, Bitcoin, Ethereum, альтокины, понимание принципа построения графиков обязательно.

2. Создайте аккаунт на криптобирже. Зарегистрируйтесь на надежной и регулируемой криптовалютной бирже, которая поддерживает нужные вам криптовалюты. Пройдите процесс верификации и обеспечите безопасность своей учетной записи.

3. Разработайте торговую стратегию. Определите стратегию торговли, включая выбор активов, срок трейда, риск и стратегию управления капиталом.

4. Практика на демо-счете. Некоторые биржи дают возможность торговать на демо-счете без реальных денег. Например, такую возможность предоставляет одна из крупнейших европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT. Демоактивы нельзя завести на платформу или вывести из нее. Используйте эту возможность для усовершенствования своих навыков и тестирования стратегии перед реальным трейдингом.

5. Анализируйте рынок. Проводите исследования рынка и отслеживайте новости и события, которые могут повлиять на цены криптовалюта. Используйте технический анализ и индикаторы для принятия решений.

6. Управление рисками. Инвестируйте только ту сумму, которую вы готовы потерять. Лучше начните с небольшой суммы и постепенно увеличивайте свой торговый капитал в зависимости от опыта и успеваемости.

Популярные торговые стратегии в криптотрейдинге

Скальпинг. Эта стратегия включает быструю покупку и продажу активов для заработка на разнице. Торговцы, использующие этот подход, совершают много сделок за короткое время.

Эта стратегия включает быструю покупку и продажу активов для заработка на разнице. Торговцы, использующие этот подход, совершают много сделок за короткое время. Следование тренду. Эта стратегия предполагает открытие позиций в направлении общего тренда рынка.

Эта стратегия предполагает открытие позиций в направлении общего тренда рынка. Минимизация возможных убытков. Трейдер устанавливает стоп-лос на позиции, чтобы автоматически закрыть сделку, если цена достигнет определенного уровня.

Трейдер устанавливает стоп-лос на позиции, чтобы автоматически закрыть сделку, если цена достигнет определенного уровня. Мгновенный обмен. Эта стратегия включает быстрый обмен одного актива на другой с целью заработка от разницы в ценах между ними.

Эта стратегия включает быстрый обмен одного актива на другой с целью заработка от разницы в ценах между ними. Арбитраж. Эта стратегия используется для заработка от разницы в ценах на активы на разных рынках. Торговцы ищут неравновесия в ценах и выполняют сделки, гарантирующие им заработок.

Эта стратегия используется для заработка от разницы в ценах на активы на разных рынках. Торговцы ищут неравновесия в ценах и выполняют сделки, гарантирующие им заработок. Общий рыночный анализ. Эта стратегия подразумевает использование технического и фундаментального анализа для принятия торговых решений. Торговцы изучают графики, исторические данные и новости для определения оптимального времени для входа и выхода из позиций.

Еще один полезный инструмент, появившийся на криптобирже WhiteBIT, а именно WhiteBIT Earn, предоставляет возможность получить пассивный доход за содержание цифрового актива в рамках программы криптодепозит.

Криптодепозит – разновидность депозита в цифровых активах, с привлекательными процентными ставками. Вы отдаете актив на хранение бирже, а она возвращает его вам через некоторое время с процентами. Весь процесс производится автоматически на одной платформе, а начисление процентов происходит в конце выбранного периода. При этом ваши активы не блокируются — вывести их можно в любой момент.

Процент прибыли зависит от срока хранения и актива, может достигать 18.64% годовых. В настоящее время в разделе Криптодепозит доступно более 40 активов, в том числе Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) и другие.

Следует заметить, что каждая из описанных выше стратегий имеет свои преимущества и недостатки, и успеваемость любой из них будет зависеть от рыночных условий, вашей склонности к риску, полученным знаниям и опыту.