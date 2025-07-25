Торгові війни та курс євро до долара: як це впливає на Україну і що робить НБУ

Торгові війни

Ніколайчук нагадав, що НБУ багато уваги приділяв цьому питанню наприкінці квітня, коли оприлюднював попередній прогноз. І тоді торговельна невизначеність у світі досягла свого пікового рівня.

За його словами, після того, як адміністрацією Сполучених Штатів був оголошений широкий і доволі суттєвий перелік імпортних тарифів до третіх країн.

" І хоча кількість повідомлень про вплив цієї невизначеності на бізнес зменшилася з того часу, але все одно вплив залишається досить суттєвим, якщо дивитися на історичну ретроспективу", - сказав він.

Заступник голови НБУ повідомив, протягом останніх тижнів і місяців можна бачити постійний обмін як фактичними діями, так і спекуляціями щодо можливих реакцій і контрреакцій.

"У цьому контексті, звісно, що невизначеність залишається, особливо щодо розвитку торгівлі і торгівельних тарифів. Вона залишається безпрецедентною і може піти в абсолютно різні боки", - додав він.

Курс євро

Ніколайчук повідомив, на сьогоднішній день НБУ у свої сценарії закладає "відсутність значних змін у крос-курсах основних валют".

"Ми звертаємо увагу на долар і на євро. Ризики залишаються досить значними в контексті можливої підвищеної волатильності на глобальних, як товарних, так і фінансових ринках", - сказав він.

У НБУ вважають, що наразі ефект на українську економіку залишається опосередкованим.

"Я б сказав, мабуть, менш важливим порівняно з нашими внутрішніми факторами, з факторами, пов'язаними з безпековими ризиками. Але водночас, як і по багатьох інших аспектах, ми тут тримаємо руку на пульсі. Спостерігаємо за ситуацією і за необхідності реагуємо своїми заходами", - додав заступник голови НБУ.