Торги на Уолл-стрит снова останавливали из-за обвала

Торги на Уолл-стрит вскоре после открытия в четверг, 12 марта, снова были приостановлены, после того как эталонный индекс S&P 500 упал на 7%, что вызвало автоматическое отключение второй раз на этой неделе. Об этом сообщает агентство Reuters.

После остановки на 15 минут торги были продолжены. Индекс Dow Jones снизился на 2075,96 пунктов, или на 8,81%, до 21 477,26 пункта, индекс S&P 500 снизился на 223,81 пунктов, или на 8,16%, до 2 517,57 пункта, а индекс Nasdaq Composite снизился на 635,56 пунктов, или 7,99%, на 7 316,49.

Заявление президента Дональда Трампа о прекращении поездок из Европы вызвало недовольство инвесторов, которые уже встревожены глобальным спадом на фоне пандемии коронавируса.

Все три основных индекса упали более чем на 24% по сравнению с их внутридневными рекордными максимумами, достигнутыми в феврале. Это означает наступление медвежьего рынка, определяемого как падение на 20% из последнего пика.

Напомним, в понедельник, 9 марта, Уолл-стрит показала рекордное со времен финансового кризиса 2008 года однодневное падение, а тревоги по поводу рецессии усилились, поскольку падение цен на нефть и растущие страхи по поводу коронавируса вызвали панику инвесторов.

Отметим, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.