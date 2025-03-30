У Торецьку зросла інтенсивність боїв. Росіяни намагаються обійти місто з флангів

Ситуація на фронті

Торецьк - місто у Донецькій області, яке стало однією з головних точок оборони українських військ. У місті протягом кількох місяців точаться бої. У лютому росіяни заявили, що нібито взяли контроль над Торецьком, але у ЗСУ спростували це.

За останню добу на Торецькому напрямку відбулося 19 атак ворога. Всього за добу на фронті зафіксували 223 бойових зіткнення.

Більше про ситуацію на фронті і чи просуваються росіяни на півдні України - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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