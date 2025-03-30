В Торецке возросла интенсивность боев. Россияне пытаются обойти город с флангов

Ситуация на фронте

Торецк - город в Донецкой области, который стал одной из главных точек обороны украинских войск. В городе на протяжение нескольких месяцев идут бои. В феврале россияне заявили, что якобы взяли контроль над Торецком, но в ВСУ опровергли это.

За последние сутки на Торецком направлении произошло 19 атак врага. Всего за сутки на фронте зафиксировали 223 боевых столкновения.

Больше о ситуации на фронте и продвигаются ли россияне на юге Украины - узнайте в материале РБК-Украина.

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