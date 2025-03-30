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В Торецке возросла интенсивность боев. Россияне пытаются обойти город с флангов

Торецк, Воскресенье 30 марта 2025 10:48
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В Торецке возросла интенсивность боев. Россияне пытаются обойти город с флангов Фото: в ВСУ сообщили, что в Торецке возросла интенсивность боев (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска пытаются обойти город Торецк с флангов. В целом в городе возросла интенсивность боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя командира 1-го механизированного батальона 42-й отдельной механизированной бригады Святослава Лесюка.

"Интенсивность боев в городе в последнее время возросла. Очевидно, перегруппировались враги, получили подкрепление, потому что еще в начале февраля они поспешили отчитаться на Москву, что Торецк взят. На самом деле ничего этого не произошло, и теперь приходится дополнительные силы бросать, чтобы продолжать штурмы в городской застройке", - сказал военный.

По словам Лесюка, российские силы пытаются обойти город Торецк с флангов.
В Торецке возросла интенсивность боев. Россияне пытаются обойти город с флангов
скриншот deepstatemap.live

"Враг пытается обойти Торецк с флангов, но там активно действуют смежные бригады, которые тоже не дают ему продвинуться", - добавил представитель 42-й отдельной механизированной бригады.

Ситуация на фронте

Торецк - город в Донецкой области, который стал одной из главных точек обороны украинских войск. В городе на протяжение нескольких месяцев идут бои. В феврале россияне заявили, что якобы взяли контроль над Торецком, но в ВСУ опровергли это.

За последние сутки на Торецком направлении произошло 19 атак врага. Всего за сутки на фронте зафиксировали 223 боевых столкновения.

Больше о ситуации на фронте и продвигаются ли россияне на юге Украины - узнайте в материале РБК-Украина.

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