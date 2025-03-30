В Торецке возросла интенсивность боев. Россияне пытаются обойти город с флангов

Фото: в ВСУ сообщили, что в Торецке возросла интенсивность боев (Getty Images)

Российские войска пытаются обойти город Торецк с флангов. В целом в городе возросла интенсивность боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя командира 1-го механизированного батальона 42-й отдельной механизированной бригады Святослава Лесюка.

"Интенсивность боев в городе в последнее время возросла. Очевидно, перегруппировались враги, получили подкрепление, потому что еще в начале февраля они поспешили отчитаться на Москву, что Торецк взят. На самом деле ничего этого не произошло, и теперь приходится дополнительные силы бросать, чтобы продолжать штурмы в городской застройке", - сказал военный. По словам Лесюка, российские силы пытаются обойти город Торецк с флангов.



скриншот deepstatemap.live



"Враг пытается обойти Торецк с флангов, но там активно действуют смежные бригады, которые тоже не дают ему продвинуться", - добавил представитель 42-й отдельной механизированной бригады.