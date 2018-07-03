В Торецке задержали боевика

В 2014 году он проверял граждан на блокпосте

В Торецке правоохранители задержали боевика, который незаконно ограничивал проезд транспорта и проверял мирных граждан. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Так, мужчина вступил в ряды террористов в 2014 году. Он проверял граждан на блокпосте, который расположен возле поселка городского типа Майорское. После освобождения города от оккупации мужчина уехал в РФ, но недавно решил вернуться в Торецк.

"Несмотря на то, что с момента оккупации Торецка прошло четыре года, бывший наемник был уличен полицией", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

Бывшему боевику грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 3 июля 2018 года, на Донбассе боевики 21 раз нарушили "хлебное перемирье", ранен один украинский военный.