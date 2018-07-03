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У Торецьку затримали бойовика

НовиниНадзвичайні події    03.07.2018 - 22:46
Іллюстративне фото (РБК-Україна)
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У 2014 році він перевіряв громадян на блокпості

У Торецьку правоохоронці затримали бойовика, який незаконно обмежував проїзд транспорту та перевіряв мирних громадян. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

Так, чоловік вступив до лав терористів у 2014 році. Він перевіряв громадян на блокпості, який розташований біля селища міського типу Майорське. Після звільнення міста від окупації чоловік виїхав до РФ, але нещодавно вирішив повернутися до Торецька.

"Незважаючи на те, що з моменту окупації Торецька пройшло чотири роки, колишній найманець був викритий поліцією", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, інформацію за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Колишньому бойовику загрожує до 8 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сьогодні, 3 липня 2018 року, на Донбасі бойовики 21 раз порушили "хлібне перемир'я", поранений один український військовий.

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Теги публікації: Донецьк, бойовики, Торецк, Задержание  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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