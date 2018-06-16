Під Торецьком у результаті обстрілу бойовиків поранено жінку

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом теракту

У результаті обстрілу бойовиків під Торецьком жителька с. Південне 1969 року народження отримала осколкове поранення грудної клітини та стегна. Про це повідомляє Торецьке відділення поліції Донецької області.

"Жителька с. Південне 1969 року народження госпіталізована з осколковими пораненнями грудної клітини та стегна... Подія сталася сьогодні близько 13.40. На момент обстрілу жінка знаходилась на подвір’ї свого приватного будинку", - сказано у повідомленні.

Так, постраждалу доставлено до лікарні, де їй надається необхідна медична допомога. Повні обставини події з’ясовуються.

"Поліція відкрила кримінальне провадження… Попередня правова кваліфікація - ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, проросійські бойовики на Донбасі обстріляли опорний пункт під Авдіївкою, у результаті чого було поранено українського військового.